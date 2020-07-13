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В Украине пустили с молотка 20 самолетов, чтобы выплатить долги по зарплате

13 июля, 14:38

Денис Беспалов Денис Беспалов

С молотка ушли «кукурузники», легкомоторные и реактивные воздушные суда

Государственная исполнительная служба, которая ранее пустила с молотка логистический комплекс, продала на электронных торгах OpenMarket (ГП "СЕТАМ") 20 самолетов на общую сумму 2 630 848 грн. Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия.

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"Арестованные самолеты были выставлены на аукцион из-за долгов авиапредприятия, в том числе, и по заработной плате. С молотка ушли "кукурузники", легкомоторные и реактивные воздушные суда. Прирост цены в ходе конкуренции на торгах составил от 13,4% до 22,8%. Дополнительно получено – 782 349 грн", – говорится в сообщении.

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Как отмечается, вырученные средства позволят полностью рассчитаться с работниками по зарплате. Остальное пойдет на погашение других финансовых обязательств должника.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" узнал у директоров крупнейших государственных онлайн-аукционов, как в течение карантина менялось количество клиентов, на какие лоты был больший спрос и как проводились торги в условиях пандемии. Подробнее об этом читайте в специальном материале "Госаукционы в карантин: авто могут доставить под крыльцо, а покупателей арестованного имущества рассекретили".

Также ранее на аукционе OpenMarket решили продавать памятники Ленина. О том, какие Ильичи пользуются популярностью среди украинцев, смотрите в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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зарплаты задолженность аукционы СЕТАМ

Источник: Сегодня

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