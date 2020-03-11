В Украине пустили с молотка арестованный самолет (фото)

В ходе торгов цена на воздушное судно выросла на 20%

На аукционе OpenMarket (ГП "СЕТАМ"), который уже продал имущество на 11 млрд гривен, продали арестованный самолет ВиС-5М. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки.

В аукционе приняли участие три участника, которые подняли цену от начальной на 20%. Финальная цена продажи составила 880 тысяч гривен.

"Масса пустого самолета – 315 кг, крейсерская скорость – 180 км/ч, дальность полета – 800 км, мощность двигателя – 100 л.с., техническое состояние – хорошее, срок эксплуатации – пять лет", – уточнили в пресс-службе.

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Как отметил и.о гендиректора ГП "СЕТАМ" Николай Писанчин, это уже 13-й самолет, который пустили с молотка на OpenMarket.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал о самых интересных лотах СЕТАМ и выяснял, какое дело можно открыть благодаря приобретению арестованного имущества. Кроме того, новости "Сегодня" рассказывали, как OpenMarket предлагает пускать с молотка памятники Ленину. Подробнее об этом узнавайте из нашего сюжета:

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