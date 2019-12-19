В Украине пустили с молотка имущество на 11 млрд гривен: ТОП-5 лотов

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Стоимость имущества, проданного на OpenMarket (ГП "СЕТАМ") превысила 11 млрд гривен. Об этом сообщила пресс-служба системы реализации имущества. При этом ранее сообщалось, что с начала 2019 года OpenMarket продал имущество на 3,13 млрд гривен.

"Более четырех лет государственное предприятие "СЕТАМ" реализует имущество на онлайн-аукционе. За это время было проведено 381 750 аукционов, из которых успешных – 58 406 на общую сумму 11,06 млрд гривен. В результате конкуренции участников во время торгов удалось дополнительно заработать 1 млрд гривен. За время существования системы в аукционах зарегистрировались 69 081 участников", - говорится в сообщении.

Больше всего лотов (72,7%) на онлайн-аукционе было реализовано от Государственной исполнительной службы, на втором месте (12,4%) – Укргазбанк.

Среди категорий проданного имущества больше всего было реализовано объектов недвижимости и транспортных средств:

ТОП-5 самых дорогих лотов за время существования системы:

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Заброшенный корпус № 4 завода "Арсенал" в Киеве. Цена продажи – 563,71 млн гривен, продавец – Укргазбанк.

Арестованный Херсонский нефетеперевалочный комплекс. Цены продажи – 200 млн гривен, продавец – Государственная исполнительная служба.

Логистический центр "Арктика" в селе Софиевская Борщаговка. Цена продажи – 195,01 млн гривен, продавец – Ощадбанк.

Нежилые помещения. Цена продажи – 182,16 млн гривен, продавец – Укргазбанк.

Комплекс строений кирпичного завода. Цена продажи – 170 млн гривен, продавец – Чешский экспортный банк.

При этом лотом, за который соревновалось больше всего участников (65), стал корпус автомобиля Ford Fiesta 2007 года выпуска.

А линия по производству ПЭТ-бутылок стала лотом с самым большим приростом цены – на 4922% от стартовой. В итоге лот был продан за 1,12 млн гривен.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" также рассказывал о самых интересных лотах СЕТАМ и выяснял, какое дело можно открыть благодаря приобретению арестованного имущества.

Кроме того, новости "Сегодня" выясняли, как OpenMarket предлагает пускать с молотка памятники Ленину. Подробнее об этом узнавайте из нашего сюжета:

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