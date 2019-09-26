В Украине пустят с молотка теплоход и плавучий ресторан

В OpenMarket говорят о хорошем состоянии арестованного имущества

На OpenMarket (ГП "СЕТАМ"), где уже пустили с молотка имущество на 10 миллиардов гривен, выставлен на торги пассажирский теплоход "Риверест 5" и стояночное плавучее кафе (дебаркадер) "Риверест плюс". Как сообщили в пресс-службе торговой площадки, оба лота находятся в Киеве.

Стартовая цена теплохода под регистрационным номером IPC-0161 (1976 года постройки) – 1,38 млн грн. Построенный в 1957 году дебаркадер под номером IPC-0160 продают по стартовой цене 1,61 млн грн. Дата окончания подачи заявок по обоим лотам – 21 октября.

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"Теплоход и ресторан в хорошем состоянии, с современным ремонтом и дизайном интерьера. Это готовый бизнес, который способен привлечь инвесторов", – считает генеральный директор СЕТАМ Виктор Вишнев.

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Ранее сайт "Сегодня" рассказывал о самых интересных лотах СЕТАМ и выяснял, какое дело можно открыть благодаря приобретению арестованного имущества.

Также новости "Сегодня" побывали на самом большом складе арестованного имущества в Украине. Оказалось, что на складе СЕТАМ чего только нет – от покрытых мхом автомобилей времен СССР до люксовых моделей:

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