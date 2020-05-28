В Украине пустят с молотка завод по производству маргарина

На аукционе OpenMarket (ГП "СЕТАМ"), который с начала торгов продал лотов на 500 млн гривен, выставлен на торги завод по производству спредов и маргарина. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки.

Завод находится в селе Соколовское Кировоградской области и представляет из себя комплекс зданий общей площадью 4351 кв. м, а также профильное оборудование. На аукцион его выставил государственный Ощадбанк на условиях добровольной продажи.

Стартовая цена завода – 47,62 млн гривен. Торги назначены на 9 июня.

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"С нашего аукциона за все время сотрудничества были успешно реализованы 48 лотов от Ощадбанка на сумму 426,95 млн гривен. Поэтому я уверен, что и этот лот не станет исключением, и бывший завод найдет нового владельца и будет восстановлен", – отметил и.о. гендиректора OpenMarket Александр Мамро.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" узнал у директоров крупнейших государственных онлайн-аукционов, как в течение карантина менялось количество клиентов, на какие лоты был больший спрос и как проводились торги в условиях пандемии. Подробнее об этом читайте в специальном материале "Госаукционы в карантин: авто могут доставить под крыльцо, а покупателей арестованного имущества рассекретили".

Также ранее на аукционе OpenMarket решили продавать памятники Ленина. О том, какие Ильичи пользуются популярностью среди украинцев, смотрите в сюжете "Сегодня":

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