В Украину пытались ввезти зараженную продукцию из Казахстана
Партию зараженных семян льна задержали в Житомирской области
Партию зараженных семян льна из Казахстана весом 44 тонны не пропустили на территорию Украины. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
По данным ведомства, в грузе выявили карантинный организм – сорго алеппское (гумай).
Специалисты задержали эту партию 11 апреля в ходе фитосанитарного контроля на таможенном посту "Житомир-Центральный" в Житомирской области.
Госпотребслужба сообщила, что направит в Казахстан ноту о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины.
Напомним, 2 февраля 2019 года в Украине вступил в силу закон о новых правилах проведения фитосанитарной экспертизы. Принятым законом определяется, что теперь оценку растительной продукции для подтверждения ее карантинной безопасности смогут проводить не только государственные, но и частные лаборатории.
Ранее на территорию страны не пропустили партию зараженных цитрусовых из Египта весом 24,9 тонны. Груз был заражен средиземноморской плодовой мухой:
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