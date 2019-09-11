В Украине раскрыли позицию по транзитному договору с Россией

Фото: "Укртрансгаз"

Киев потребует у Москвы компенсацию, если "Газпром" будет настаивать на новом транзитном контракте на прежних условиях. Об этом заявил в среду, 11 сентября, исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко на пресс-конференции в Киеве.

"Если через Украину продолжится транзит, то мы не будем пересматривать тарифы и тогда "Газпрому" не придется компенсировать нам эти 11-14 млрд долларов. Но в случае, если они настоят на своей текущей позиции, которая приведет к отсутствию транзита через Украину с 1 января 2020 года, тогда мы заставим их заплатить, компенсировать наши потери", – заявил он.

Речь идет о компенсации, которую Киев требует в новом арбитраже против "Газпрома". Слушания по данному делу назначены на весну 2021 года.

В свою очередь министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Кабинет министров может утвердить модель отделения газотранспортной системы (ГТС) от "Нафтогаза" до следующих трехсторонних переговоров, которые назначены на 19 сентября.

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"Мы достигли неплохой скорости в этом процессе. Мы стараемся найти правильное решение и даже раньше, чем состоятся трехсторонние переговоры 19 сентября. Я убежден, что мы вскоре будем готовы представить общую картину анбандлинга. Есть даже амбиция относительно того, чтобы на следующем заседании Кабмина было принято решение об анбандлинге", – сказал он на конференции.

При этом министр отказался уточнить, какая именно модель отделения может быть утверждена.

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Новости "Сегодня" писали, что на этой неделе Украина, Еврокомиссия (ЕК) и Россия согласовали дату следующего раунда переговоров по транзиту газа с 2020 года – он состоится 19 сентября в Брюсселе.

В связи с тем, что подписанный в 2009 году контракт на транзит российского газа по Украине в страны ЕС истекает в конце 2019 года ЕК предлагает Киеву и Москве заключить новое транзитное соглашение на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа. А Россия настаивает на продлении действующего контракта.

В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина намерена добиться заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу.

При этом процесс анбандлинга "Нафтогаза" является одним из требований ЕС к Украине и предпосылкой для заключения нового транзитного контракта.

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