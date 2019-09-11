Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,88
27,47

В Украине раскрыли позицию по транзитному договору с Россией

11 сентября, 19:18

Тему будущих переговоров с Россией по транзиту прокомментировал Юрий Витренко

Фото: "Укртрансгаз"

Фото: "Укртрансгаз"

Киев потребует у Москвы компенсацию, если "Газпром" будет настаивать на новом транзитном контракте на прежних условиях. Об этом заявил в среду, 11 сентября, исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко на пресс-конференции в Киеве.

"Если через Украину продолжится транзит, то мы не будем пересматривать тарифы и тогда "Газпрому" не придется компенсировать нам эти 11-14 млрд долларов. Но в случае, если они настоят на своей текущей позиции, которая приведет к отсутствию транзита через Украину с 1 января 2020 года, тогда мы заставим их заплатить, компенсировать наши потери", – заявил он.

Речь идет о компенсации, которую Киев требует в новом арбитраже против "Газпрома". Слушания по данному делу назначены на весну 2021 года.

В свою очередь министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Кабинет министров может утвердить модель отделения газотранспортной системы (ГТС) от "Нафтогаза" до следующих трехсторонних переговоров, которые назначены на 19 сентября.

Реклама

"Мы достигли неплохой скорости в этом процессе. Мы стараемся найти правильное решение и даже раньше, чем состоятся трехсторонние переговоры 19 сентября. Я убежден, что мы вскоре будем готовы представить общую картину анбандлинга. Есть даже амбиция относительно того, чтобы на следующем заседании Кабмина было принято решение об анбандлинге", – сказал он на конференции.

При этом министр отказался уточнить, какая именно модель отделения может быть утверждена.

В тренде
Рада ввела штрафы за перегруженные фуры: сколько грозит нарушителям

Новости "Сегодня" писали, что на этой неделе Украина, Еврокомиссия (ЕК) и Россия согласовали дату следующего раунда переговоров по транзиту газа с 2020 года – он состоится 19 сентября в Брюсселе.

В связи с тем, что подписанный в 2009 году контракт на транзит российского газа по Украине в страны ЕС истекает в конце 2019 года ЕК предлагает Киеву и Москве заключить новое транзитное соглашение на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа. А Россия настаивает на продлении действующего контракта.

В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина намерена добиться заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу.

При этом процесс анбандлинга "Нафтогаза" является одним из требований ЕС к Украине и предпосылкой для заключения нового транзитного контракта.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

газ переговоры Витренко Нафтогаз Украины трехсторонние переговоры газовые переговоры транзит газа анбандлинг Оржель

Источники: Интерфакс-Украина , ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У Зеленского объяснили, когда будет отменен военный сбор
У Зеленского объяснили, когда будет отменен военный сборЭкономика
Газ для украинцев может стать дешевле, а Рада планирует активно поработать: итоги дня
Газ для украинцев может стать дешевле, а Рада планирует активно поработать: итоги дняЭкономика
На сколько вырастут зарплаты педагогов: опубликовано постановление Кабмина
На сколько вырастут зарплаты педагогов: опубликовано постановление КабминаЭкономика
В Кабмине назвали крупнейших доноров Украины: на что они дают деньги
В Кабмине назвали крупнейших доноров Украины: на что они дают деньгиЭкономика
Пенсия
Пенсия "в один клик": появилась подробная инструкцияЭкономика
Евро в Украине побил антирекорд, а доллар подорожал
Евро в Украине побил антирекорд, а доллар подорожалФинансы

Новости партнеров

Loading...