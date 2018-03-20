В Украине распродают шубы: продавцы назвали причину низких цен
С прошлого года наряд из натурального меха подешевел вдвое
В Украине как раз стартовал сезон скидок на зимние вещи. Журналисты "Сегодня" выясняли, сколько можно сэкономить на шубах и есть в стране спрос на натуральный мех.
Прошлой зимой корреспонденты "Сегодня" уже проверяли – шубы из натурального меха на столичных рынках продавали в среднем за 30 тысяч гривен. И это не в разгар сезона.
С тех пор цены изменились – мех стал дешевле из-за скидок. На распродаже нашли норковые шубы от 13 тысяч гривен.
"В этом году вообще людей нету. В сезон чуть-чуть еще движемся. А вот сейчас пусто – еле-ели вытягиваем копейки", – объясняют продавцы.
Чтобы привлечь покупателей, предлагают скидки до 50%.
Но даже несмотря на разнообразие моделей и привлекательные скидки, людей между рядами не видно. Интересуемся у женщин, не разлюбили ли они носить мех?
- Нет! Вот второй сезон ношу довольна!
- Если бы были возможности, конечно бы купила.
Елена рассказывает, что за шубой поехала в Китай. Говорит, что там дешевле. Свою с капюшоном из соболя приобрела за 35 тысяч гривен.
Впрочем, все чаще мировые модельеры отказываются от мехов в своих коллекциях. Так, на днях итальянский дизайнер Донателла Версаче заявила, что больше не сошьет ни одной натуральной шубы – чтобы не убивать животных ради моды.
Распродажи идут не только у торговцев шубами. Продавцы объясняют, что цены сбрасывают под конец сезона – чтобы товар не залеживался.
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