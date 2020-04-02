В Украине рассказали, сколько газа прокачали в первом квартале: подробности

За первый квартал 2020 года "Оператор ГТС" обеспечил транспортировку 11,1 млрд куб. м газа. При этом в марте 2020 года украинская госкомпания прокачала 4,6 млрд куб. м природного газа в страны ЕС и Молдову. Об этом сообщили в пресс-службе "Оператор ГТС".

"По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель вырос на 18%, но уменьшился на 2,6 млрд куб. м или 36% относительно объемов марта 2019 года", – подсчитали там.

По итогам первого квартала 2020 года транзит газа через ГТС составил 11,1 млрд куб, что на 53% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Объемы транзита уменьшились вдвое по сравнению со средним значением января-марта по 2014-2019 годы. Вместе с тем, с начала 2020 года мощности для транзита российского газа полностью оплачены "Газпромом" в соответствии с новой транзитной сделкой и в расчете на 65 млрд куб. м в год (178 млн куб. в сутки).

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В компании напомнили, что в первом квартале этого года начала действовать новая услуга shourt-haul, которая позволяет заказывать транзит газа между странами ЕС через украинскую ГТС. А в марте"Оператор ГТС уже прокачал первые объемы газа по заказу известного немецкого энергетического трейдера по маршруту Венгрия-Словакия.

В целом за январь-март 2020 года в западном направлении было прокачано 9,8 млрд куб. м газа, что на 7,2 млрд куб. м или 42% меньше результатов этого же периода годом ранее.

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В южном (балканском) направлении с начала 2020 года объемы транзита сократились на 70% и составили 1,2 млрд куб. м газа. В частности, транзит в Румынию через ГИС "Орловка" составил 0,3 млрд куб. м (- 90%), а в Молдову – 0,9 млрд куб. м (10%).

"Снижение объемов транзита по трансбалканском коридору в значительной мере обусловлено запуском обходного газопровода "Турецкий поток", – объяснили в пресс-службе.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в марте 2020 года "Оператор ГТС Украины" заключил с польским оператором GSA Platform соглашение об использовании системы для распределения на аукционах мощностей в точках присоединения между Украиной и Польшей.

Напомним, в украинскую газотранспортную систему инвестируют 39 млрд гривен в течение следующих 10 лет. Капитальные инвестиции будут направляться только в те объекты ГТС, которые будут использоваться при отсутствии транзита.

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