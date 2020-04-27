В Украине растет количество безработных: какую соцпомощь предлагают им власти

Украинцы, которые остались без работы, могут получить пособия от правительства в упрощенном порядке

Количество зарегистрированных безработных в Украине за минувшую неделю выросло на 25,9 тыс. человек – до 431,9 тыс. человек. Такие данные привели в Государственной службе занятости.

"По состоянию на 27 апреля 2020 года количество зарегистрированных в службе занятости безработных составляет 431,9 тыс. человек, что почти на 119 тыс., или на 38%, больше, чем по состоянию на соответствующую дату прошлого года", – сказали в пресс-службе ведомства.

Всего с начала карантина, то есть с 12 марта по 24 апреля, статус безработного получили 127,4 тыс. человек. Согласно статистике службы, во вторник, 21 апреля, было зарегистрировано 6 тыс. безработных, в среду – 6,2 тыс., в четверг – 7,1 тыс., в пятницу – 6,6 тыс.

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Помимо этого, в Службе занятости сообщили, что стать на учет теперь можно еще и на онлайн-портале государственных услуг "Дія".

Для того, чтобы воспользоваться этой услугой без посещения офиса центра, надо предпринять несколько действий через портал "Дія":

авторизоваться в кабинете пользователя на портале "Дія" через электронную подпись, электронную систему идентификации Bank ID или Mobile ID;

заполнить заявление и указать свои личные данные (серию, номер паспорт, идентификационный код, номер документа об образовании, данные из трудовой книжки);

на электронный адрес получить подтверждение предоставления статуса безработного в случае, если вы оформили документы правильно. Если есть замечания – вам пришлют уведомление о необходимости доработать анкету или предоставят аргументированный отказ.

"В заявлении нужно указать номер социального счета для того, чтобы получать пособие по безработице. Если у вас нет счета для соцвыплат, в течение 10 дней вы можете оформить его и отправить номер на электронный адрес центра занятости. Уточните, пожалуйста, перечень банковских учреждений, с которым работает центр занятости", – предупредили в пресс-службе центра.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Кабмин направил 6 млрд грн для финансирования пособий по безработице.

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Деньги, в соответствии с документом, пойдут на такие выплаты:

пособия по безработице – 1,277 млрд грн;

повышение минимального размера пособия по безработице с 650 грн. до 1000 грн;

помощь уволенным по собственному желанию с первого дня, а не как было раньше 91-го дня;

выплата всем безработным с первого дня регистрации, а не с седьмого как было раньше;

помощи по частичной безработице – 4,723 млрд грн;

выплаты субъектам малого и среднего предпринимательства на период карантина для покрытия расходов на зарплату рабочим, которым было сокращено рабочее время.

Напомним, с начала карантина количество обращений украинцев в центры занятости увеличилось в 10 раз.

А новости "Сегодня" разбирались, сколько еще протянут украинцы без сбережений. Подробнее об этом узнавайте из сюжета:

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