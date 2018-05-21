В Украине растет оборот розничной торговли – Госстат
Лидерами роста оборота розничной торговли стали Винницкая, Закарпатская и Сумская области.
Товарооборот розничной торговли Украины без учета временно оккупированной территории АР Крым и г.Севастополя, а также части зоны проведения Операции Объединенных сил в январе-апреле 2018 года в сопоставимых ценах увеличился на 7% по сравнению с январем-апрелем 2017 года. Такие данные 21 мая обнародовала Государственная служба статистики (Госстат).
Согласно этим данным, в апреле 2018 года по сравнению с мартом этого года оборот розничной торговли сократился на 2,9%, а по сравнению с апрелем-2017 вырос на 7,6%.
Наибольший рост оборота розничной торговли в январе-апреле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года наблюдался в таких областях:
- в Винницкой (на 11,1%);
- в Закарпатской (на 9,2%);
- в Сумской (на 8,9%);
- в Черкасской (на 8,8%);
- в Черниговской (на 8,7%);
- в Николаевской (на 8,4%);
- в Одесской (на 8,3%);
- и во Львовской (на 8,1%) области.
Напомним, в Украине рухнул индекс потребительских настроений – ухудшились почти все составляющие индекса, кроме ожиданий по безработице и девальвации.
Ранее ученые рассчитали зарплату счастливого человека. Оказалось, что средняя зарплата в Украине серьезно не дотягивает до мирового "уровня комфорта". Так, специалисты установили, что в среднем по миру 95 тысяч долларов в год. По мнению ученых, для эмоционального равновесия хватит и 60 тысяч долларов в год.
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