В Украине растет оборот розничной торговли – Госстат

Товарооборот розничной торговли Украины без учета временно оккупированной территории АР Крым и г.Севастополя, а также части зоны проведения Операции Объединенных сил в январе-апреле 2018 года в сопоставимых ценах увеличился на 7% по сравнению с январем-апрелем 2017 года. Такие данные 21 мая обнародовала Государственная служба статистики (Госстат).

Согласно этим данным, в апреле 2018 года по сравнению с мартом этого года оборот розничной торговли сократился на 2,9%, а по сравнению с апрелем-2017 вырос на 7,6%.

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Наибольший рост оборота розничной торговли в январе-апреле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года наблюдался в таких областях:

в Винницкой (на 11,1%);

в Закарпатской (на 9,2%);

в Сумской (на 8,9%);

в Черкасской (на 8,8%);

в Черниговской (на 8,7%);

в Николаевской (на 8,4%);

в Одесской (на 8,3%);

и во Львовской (на 8,1%) области.

Напомним, в Украине рухнул индекс потребительских настроений – ухудшились почти все составляющие индекса, кроме ожиданий по безработице и девальвации.

Ранее ученые рассчитали зарплату счастливого человека. Оказалось, что средняя зарплата в Украине серьезно не дотягивает до мирового "уровня комфорта". Так, специалисты установили, что в среднем по миру 95 тысяч долларов в год. По мнению ученых, для эмоционального равновесия хватит и 60 тысяч долларов в год.