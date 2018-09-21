В Украине растет оборот розничной торговли – Госстат

Наибольший рост по сравнению с прошлым годом показали Донецкая и Луганская области

Товарооборот розничной торговли Украины без учета временно оккупированной территории АР Крым, г.Севастополя и зоны проведения ООС в январе-августе 2018 года в сопоставимых ценах увеличился на 5,4% по сравнению с январем-августом 2017 года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

По данным статведомства, в номинальном выражении розничный товарооборот за январь-июль составил 581,297 млрд грн. Оборот розничной торговли в августе-2018 по сравнению с июлем текущего года возрос на 5,7%, а по сравнению с августом-2017 –на 7,5%.

Наибольший рост оборота розничной торговли за восемь месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года наблюдался в Луганской (на 27,9%), Донецкой (на 13,3%), Полтавской (на 10,8%), Закарпатской (на 10,2%) и Киевской (на 10%) областях.

По данным статведомства, в Донецкой области в январе-августе 2018 года по сравнению с январем-августом 2017 года розничный товарооборот увеличился на 13,3% (до 17,9 млрд грн), Луганской – на 27,9% (до 5,13 млрд грн).

В Госстате уточнили что товарооборот предприятий розничной торговли в августе-2018 по сравнению с августом-2017 увеличился на 7,1%, а по сравнению июлем 2018 года – на 5,5%, составив 57,948 млрд грн. За восемь месяцев этого года данный показатель вырос на 5%, до 417,517 млрд грн.

При этом оптовый товарооборот предприятий за восемь месяцев 2018 года по сравнению с соответствующим периодом минувшего года вырос на 4,5% и составил 1404,3 млрд грн.

Об увеличении объемов торговли говорилось еще минувшей осенью, хотя тогда рост отмечался менее значительный.

Весной 2017 года Госстат Украины также фиксировал увеличение объема торговли по сравнению с предыдущим годом.