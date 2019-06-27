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В Украине растут цены на овощи: названы рекордсмены

27 июня, 14:29

Как выросли цены в мае и с начала 2019 года, сообщил Алексей Дорошенко

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Вслед за подорожанием социальных продуктов на 70%, стоимость овощной корзины в Украине по итогам мая выросла на 21%, а с начала 2019 года – на 86%. Об этом 27 июня написал гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей  Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

"Только за май овощи борщевого набора выросли в цене на 21%. Овощная корзина, в состав которой входит по килограмму свеклы, капусты, картофеля, моркови и лука, подорожала с 87,3 грн в апреле этого года до 105,4 грн в мае", – сообщил он.

По его словам, морковь в апреле стоила 13,1 грн за килограмм, а в мае – 22,5 грн (+72%). Свекла подорожала с 14,7 грн до 21,6 грн (+47%), картофель – с 10,7 грн до 14,1 грн (+32%), а лук – с 24 грн до 28,5 грн (+19%). При этом капуста подешевела на 25% – с 24,8 грн до 18,7 грн.

Дорошенко отметил также, что с начала года овощная корзина выросла в цене с 56,6 грн до 105,4 грн (+86%):

  • капуста подорожала в 2,1 раза – с 8,9 грн за кг в декабре 2018 года до 18,7 грн в мае 2019-го;
  • цена на свеклу поднялась в два раза – с 10,9 грн до 21,6 грн;
  • стоимость моркови выросла на 88% – с 12 грн до 22,5 грн;
  • картофель подорожал на 76% – с 8 грн до 14,1 грн;
  • лук вырос в цене на 70% – с 16,8 грн до 28,5 грн.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что, по данным аналитиков, цены на помидоры, которые заметно повышались в течение двух недель, начали падать.

Кроме того, наши журналисты выяснили, какие ягоды и фрукты покупать сейчас наиболее выгодно.


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Тег продукты, овощи, цены на продукты, Алексей Дорошенко, Дорошенко

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Источник:

Сегодня

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