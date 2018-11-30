В Украине растут цены на продукты: что подорожало сильнее всего

Время самых дешевых в году продуктов ушло вместе с теплом, и эксперты подсчитали, что именно подорожало сильнее всего. Об этом сообщил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

"Пшеничная мука и ячневая крупа выросли в цене с января по ноябрь на 18%, макаронные изделия – на 15%, манка – на 14%, рис – на 4%. И только цена гречки и сахара с начала года снизилась соответственно на 25% и 8%. В мясной корзине больше всего выросли в цене свинина – на 17% и филе курицы – на 16%, вареная колбаса и говядина прибавили 11%, куриная тушка – 9%, мороженая рыба – 8% и сало – 7%", – написал Дорошенко, ссылаясь на данные Госстата.

Среди молочных продуктов больше всего подорожала сметана – на 7%, молоко и сливочное масло – на 5%, а кисломолочные сыры – на 3%.

"Группа-лидер по росту стоимости – это овощи борщевого набора. Так лук добавил 90%, морковь – 80%, капуста – 65% и картофель – 9%", - добавил Дорошенко.

Он резюмировал, что, по данным Госстата, ТОП-5 продуктов, которые больше всего выросли в цене, выглядит так:

Лук репчатый: +90%. Морковь: +80%. Белокочанная капуста: +65%. Пшеная крупа: +50%. Пшеничная мука и ячневая крупа: +18%.

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Альтернативное исследование Ассоциации поставщиков торговых сетей показывает, что с 28 февраля по 1 ноября 2018 года хлеб пшеничный из муки высшего сорта подорожал на 13%, батон – на 16%, ржаной хлеб – на 21%.

"Бакалея: пшено подорожало на 44%, макаронные изделия – на 34%, ячка – на 21%, рис – на 17%, манка и мука – на 15% и масло – на 5%, а подешевели гречка – на 13% и сахар – на 3%. Молочные продукты: молоко выросло в цене на 18%, сливочное масло +16%, сметана +7%, творог +3%. Мясная корзина: филе курицы +19%, колбаса +18%, свинина +15, говядина +11%, сало +7. Овощи борщевого набора: лук подорожал на 48%, морковь – на 47%, капуста – на 14%, картофель – на 8%", - сообщил Дорошенко.

ТОП-5 продуктов, которые больше всего подорожали, по данным экспертов:

Лук: +48%. Морковь: +47%. Пшено: +44%. Макароны: +34%. Ржаной хлеб и ячная крупа: +21%.

Напомним, по прогнозам экспертам, в Украине до конца 2018 года заметно вырастут цены на продукты питания. По мнению специалистов, цены на некоторые категории продуктов повысятся на 15-20%.



