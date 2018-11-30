В Украине растут цены на продукты: что подорожало сильнее всего

Сегодня, 10:27

Эксперты сравнили данные Госстата с собственными подсчетами

В Украине растут цены на продукты: что подорожало сильнее всего
Автор фото: Анастасия Искрицкая, "Сегодня"

Время самых дешевых в году продуктов ушло вместе с теплом, и эксперты подсчитали, что именно подорожало сильнее всего. Об этом сообщил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

"Пшеничная мука и ячневая крупа выросли в цене с января по ноябрь на 18%, макаронные изделия – на 15%, манка – на 14%, рис – на 4%. И только цена гречки и сахара с начала года снизилась соответственно на 25% и 8%. В мясной корзине больше всего выросли в цене свинина – на 17% и филе курицы – на 16%, вареная колбаса и говядина прибавили 11%, куриная тушка – 9%, мороженая рыба – 8% и сало – 7%", – написал Дорошенко, ссылаясь на данные Госстата.

c621f695-64ab-49ee-919f-dfeba72e7a95

Среди молочных продуктов больше всего подорожала сметана – на 7%, молоко и сливочное масло – на 5%, а кисломолочные сыры – на 3%.

"Группа-лидер по росту стоимости – это овощи борщевого набора. Так лук добавил 90%, морковь – 80%, капуста – 65% и картофель – 9%", - добавил Дорошенко. 

Он резюмировал, что, по данным Госстата, ТОП-5 продуктов, которые больше всего выросли в цене, выглядит так:

  1. Лук репчатый: +90%.
  2. Морковь: +80%.
  3. Белокочанная капуста: +65%.
  4. Пшеная крупа: +50%.
  5. Пшеничная мука и ячневая крупа: +18%.

Альтернативное исследование Ассоциации поставщиков торговых сетей показывает, что с 28 февраля по 1 ноября 2018 года хлеб пшеничный из муки высшего сорта подорожал на 13%, батон – на 16%, ржаной хлеб – на 21%.

"Бакалея: пшено подорожало на 44%, макаронные изделия – на 34%, ячка – на 21%, рис – на 17%, манка и мука – на 15% и масло – на 5%, а подешевели гречка – на 13% и сахар – на 3%. Молочные продукты: молоко выросло в цене на 18%, сливочное масло +16%, сметана +7%, творог +3%. Мясная корзина: филе курицы +19%, колбаса +18%, свинина +15, говядина +11%, сало +7. Овощи борщевого набора: лук подорожал на 48%, морковь – на 47%, капуста – на 14%, картофель – на 8%", - сообщил Дорошенко.

ТОП-5 продуктов, которые больше всего подорожали, по данным экспертов:  

  1. Лук: +48%.
  2. Морковь: +47%.
  3. Пшено: +44%.
  4. Макароны: +34%.
  5. Ржаной хлеб и ячная крупа: +21%.

Напомним, по прогнозам экспертам, в Украине до конца 2018 года заметно вырастут цены на продукты питанияПо мнению специалистов, цены на некоторые категории продуктов повысятся на 15-20%.
цены, подорожание, хлеб, молоко, колбаса, овощи, картофель, масло, капуста, мука, свинина, пшено, лук, сметана, морковь, цены на продукты, сливочное масло, крупа, Дорошенко

Вы сейчас просматриваете новость "В Украине растут цены на продукты: что подорожало сильнее всего". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Инфляция. Больше всего к концу декабря подорожают мясо, яйца и рыбная нарезка

Во сколько обойдется новогодний стол 2019 и как сэкономить

12 Ноября, 07:19

Копим деньги на оливье и закупаемся спиртным, сыром и колбасой

Экономика

Фото: "Сегодня"

Сколько стоит хлеб в Украине: эксперты сравнили цены с Европой

7 Ноября, 17:45

Продавцы в маленьких магазинах уверяют, что еще можно найти дешевую буханку продукта №1
Загрузка...

Экономика

Фото: Pixabay

Из-за дефицита в Украине взлетели цены на груши

6 Ноября, 15:10

Этот фрукт значительно сложнее вырастить, чем яблоки

Экономика

Фото: "Сегодня"

Подорожание хлеба: почему это происходит и что будет с ценами дальше

31 Октября, 12:44

Рост цен спровоцировали три ключевых фактора, пояснил экономист
Загрузка...