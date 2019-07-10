В Украине разблокировали большую приватизацию

Трубаров заявил, что Кассационный апелляционный суд в составе Верховного суда поддержал позицию ФГИ

Фото: Фонд госимущества Украины.

Фонд государственного имущества (ФГИ) выиграл кассацию, которая разблокировала утверждение Кабинетом министров инвестиционных советников на Одесский припортовый завод (ОПЗ), угольную компанию "Краснолиманская", заводы "Электротяжмаш" и "Индар", а также Объединенную горно-химическую компанию.

Об этом 10 июля написал исполняющий обязанности председателя Фонда Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.

По его словам, Кассационный апелляционный суд в составе Верховного суда поддержал позицию ФГИ и отменил обеспечение в иске аудиторской компании "Грант Торнтон", который "фактически на год заблокировал процесс большой приватизации, запрещая правительству утверждать отобранных инвестиционных советников".

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Трубаров сообщил, что 8 июля ФГИ направил в Министерство экономического развития и торговли на согласование проект распоряжения Кабмина об утверждении инвестиционных советников, и как только будет согласование от Минэкономразвития и Министерства юстиции, этот проект можно выносить на заседание правительства.

"Само дело по обжалованию результатов отбора инвестсоветников продолжается, но появилась возможность начать подготовку этих предприятий к приватизации", – отметил и.о. главы ФГИ.

Он также перечислил инвестиционных советников на пяти указанных предприятиях:

ОПЗ – компания Pericles Global Advisory в составе консорциума с White&Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine и SARS Сapital. "Краснолиманская" – компания "Конкорд Консалтинг" в составе консорциума KPMG, "Бюро Маркуса" и Redcliffe Partners. "Электротяжмаш" – компания "KPMG Украина" в составе консорциума Baker McKenzie и Henniger Winkelmann Consulting. Объединенная горно-химическая компания – "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker Tilly Ukraine, Asset Expertisе и инновационный центр "Экосистема". "Индар" – компания "Конкорд Консалтинг" в составе консорциума Kreston GCG, "Бюро Маркуса" и Redcliffe Partners.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в январе Кабинет министров утвердил перечень объектов большой приватизации в 2019 году. В списке было 16 предприятий.

В государственном бюджете на 2019 год прописаны 17,1 млрд грн от доходов от приватизации госпредприятий в Украине. Министр финансов Оксана Маркарова уверена, что эти планы выполнить вполне реально:

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