Сделать стартовой
25,49
28,56
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

В Украине разблокировали большую приватизацию

10 июля, 18:01

Трубаров заявил, что Кассационный апелляционный суд в составе Верховного суда поддержал позицию ФГИ

Фото: Фонд госимущества Украины
Фото: Фонд госимущества Украины.

Фонд государственного имущества (ФГИ) выиграл кассацию, которая разблокировала утверждение Кабинетом министров инвестиционных советников на Одесский припортовый завод (ОПЗ), угольную компанию "Краснолиманская", заводы "Электротяжмаш" и "Индар", а также Объединенную горно-химическую компанию.

Об этом 10 июля написал исполняющий обязанности председателя Фонда Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.

По его словам, Кассационный апелляционный суд в составе Верховного суда поддержал позицию ФГИ и отменил обеспечение в иске аудиторской компании "Грант Торнтон", который "фактически на год заблокировал процесс большой приватизации, запрещая правительству утверждать отобранных инвестиционных советников".

Читайте также

Трубаров сообщил, что 8 июля ФГИ направил в Министерство экономического развития и торговли на согласование проект распоряжения Кабмина об утверждении инвестиционных советников, и как только будет согласование от Минэкономразвития и Министерства юстиции, этот проект можно выносить на заседание правительства.

"Само дело по обжалованию результатов отбора инвестсоветников продолжается, но появилась возможность начать подготовку этих предприятий к приватизации", – отметил и.о. главы ФГИ.

Он также перечислил инвестиционных советников на пяти указанных предприятиях:

  1. ОПЗ – компания Pericles Global Advisory в составе консорциума с White&Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine и SARS Сapital.
  2. "Краснолиманская" – компания "Конкорд Консалтинг" в составе консорциума KPMG, "Бюро Маркуса" и Redcliffe Partners.
  3. "Электротяжмаш" – компания "KPMG Украина" в составе консорциума Baker McKenzie и Henniger Winkelmann Consulting.
  4. Объединенная горно-химическая компания – "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker Tilly Ukraine, Asset Expertisе и инновационный центр "Экосистема".
  5. "Индар" – компания "Конкорд Консалтинг" в составе консорциума Kreston GCG, "Бюро Маркуса" и Redcliffe Partners.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в январе Кабинет министров утвердил перечень объектов большой приватизации в 2019 году. В списке было 16 предприятий.

В государственном бюджете на 2019 год прописаны 17,1 млрд грн от доходов от приватизации госпредприятий в Украине. Министр финансов Оксана Маркарова уверена, что эти планы выполнить вполне реально:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег приватизация, опз, ФГИ, Трубаров

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине разблокировали большую приватизацию". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На сколько Украина отстала от плана по приватизации: названа цифра

4 июля, 15:48

Бюджетный недобор решили заместить внутренними заимствованиями

Стало известно, сколько получила Украина от сдачи госимущества в аренду

4 июля, 06:06

Данные за июнь озвучил исполняющий обязанности главы Фонда госимущества

Гройсман пообещал, что украинская ГТС не будет приватизирована

21 июня, 20:16

Украинская "труба" должна находиться в собственности государства, говорит премьер

Стало известно, сколько ФГИ перечислил в бюджет от аренды госимущества

25 апреля, 13:39

Трубаров отметил, что показатели существенно опережают план

"Выборов не будет": Разумков выступил с неожиданным заявлением

Зеленский готовит Климкина к новой должности: подробнее

Как похудеть: 9 продуктов, которые "съедают" жир

Как Бузова и спортсмены отдыхают в отпуске. Инстаграм

В Украине резко подорожают вода, продукты и метро

Зарядится ли быстрее смартфон, если его выключить? Ответ здесь

Что делать, если все бесит и охота на всех орать. Пять советов

Исповедь российской легкоатлетки, получившей дисквалификацию

Меган Маркл и принц Гарри показали фотографии с крещения Арчи

Тарасова почтила память Дениса Тена в его день рождения

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Пылесосы, которые превращают уборку в праздник

Доллар по 24? Все может быть

Вчера, 07:51

Эксперты объяснили, почему гривня укрепляется сильнее, чем предполагалось, и что будет с курсом дальше

Саммит Украина – ЕС: как прошла 21-я встреча лидеров и что осталось за кадром

Вчера, 07:37

В Брюсселе выделили больше финансовой помощи, но из-за смены глав европейских институций завоевать доверие ЕС станет сложнее

Кабмин готовит правки к Трудовому кодексу: украинцев ждут гибкие графики и обед на три часа

Вчера, 07:19

Можно будет сэкономить время, деньги и присмотреть за детьми

Расчеты телефоном и новые проверки: прогноз для гривни и банков на III квартал

8 июля, 07:38

Гривня должна быть стабильной, а экзотические инвестиции обещают расти

Зеленский снова "пошел в народ" и ответил недоброжелателю

Что лечит черешня в организме человека: наглядная таблица

Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь