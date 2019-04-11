В Украине разгар посевной: аграрии начали сажать кукурузу

Площади под пшеницу засеяны уже на 85%, а ячменя – на все 90%

Фото: Pixabay

В Украине разгар посевной: аграрии начали сажать кукурузу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7ce/710/5c87ce7109e31.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7ce/710/5c87ce7109e31.jpg 2019-04-11T10:46:55+03:00 Экономика Площади под пшеницу засеяны уже на 85%, а ячменя - на все 90%

В Украине активно идет посевная кампания. Теперь аграрии начали сев кукурузы на зерно. По состоянию на 10 апреля засеяны уже 58 тыс. га, или 1% запланированной площади, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Также продолжается сев яровых зерновых и зернобобовых культур, которыми засеяно 2 млн га, или 87% к прогнозу.

В частности, пшеница посеяна на площади 141 тыс. га, или 85% к прогнозу; яровой ячмень – на 1,4 млн га (90%); овес – на 149 тыс. га (76%); горох – на 270 тыс. га (80%), подсолнечник – на 516 тыс. га (9%).

Кроме того, сахарная свекла посеяна на площади 167 тыс. га, или 68% к прогнозу.

Подкормка озимых зерновых культур на зерно проведена на площади 7,5 млн га, или 99% к прогнозу. По состоянию на 10 апреля озимая пшеница подкормлена на площади 6,3 млн га, или 99% к прогнозу; озимая рожь – 113 тыс. га (98%); озимый ячмень – 993 тыс. га (98%). Кроме того, озимый рапс подкормлен на площади 1,3 млн га, или 98% к прогнозу.

Напомним, ранее эксперты рассказали, стоит ли ждать от урожая кукурузы в Украине нового рекорда.

Как известно, по итогам 2018 года Украина преодолела исторический рубеж производства зерна. При чем произошло это в основном за счет кукурузы и пшеницы:

Фото: Сегодня

Однако эксперты предупреждают: в том, что Украина засеивает площади в основном двумя культурами – кукурузой и пшеницей, – есть определенные риски. Монокультурное производство вызывает накопление вредителей и болезни почвы.

Также специалисты уверены: аграрный экспорт может принести Украине еще больше выгоды. Цена продуктов сильно зависит от степени их обработки, потому стране выгоднее продавать готовую брендированную продукцию, а не сырье, которое уйдет на реэкспорт после обработки в других странах.

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