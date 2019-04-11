Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,77
30,19
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

В Украине разгар посевной: аграрии начали сажать кукурузу

Сегодня, 10:46

Площади под пшеницу засеяны уже на 85%, а ячменя – на все 90%

Фото: Pixabay
В Украине разгар посевной: аграрии начали сажать кукурузу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7ce/710/5c87ce7109e31.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7ce/710/5c87ce7109e31.jpg Экономика Площади под пшеницу засеяны уже на 85%, а ячменя - на все 90%

В Украине активно идет посевная кампания. Теперь аграрии начали сев кукурузы на зерно. По состоянию на 10 апреля засеяны уже 58 тыс. га, или 1% запланированной площади, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Также продолжается сев яровых зерновых и зернобобовых культур, которыми засеяно 2 млн га, или 87% к прогнозу.

В частности, пшеница посеяна на площади 141 тыс. га, или 85% к прогнозу; яровой ячмень – на 1,4 млн га (90%); овес – на 149 тыс. га (76%); горох – на 270 тыс. га (80%), подсолнечник – на 516 тыс. га (9%).

Кроме того, сахарная свекла посеяна на площади 167 тыс. га, или 68% к прогнозу.

Подкормка озимых зерновых культур на зерно проведена на площади 7,5 млн га, или 99% к прогнозу. По состоянию на 10 апреля озимая пшеница подкормлена на площади 6,3 млн га, или 99% к прогнозу; озимая рожь – 113 тыс. га (98%); озимый ячмень – 993 тыс. га (98%). Кроме того, озимый рапс подкормлен на площади 1,3 млн га, или 98% к прогнозу.

Напомним, ранее эксперты рассказали, стоит ли ждать от урожая кукурузы в Украине нового рекорда

Как известно, по итогам 2018 года Украина преодолела исторический рубеж производства зерна. При чем произошло это в основном за счет кукурузы и пшеницы:

Фото: Сегодня

Однако эксперты предупреждают: в том, что Украина засеивает площади в основном двумя культурами – кукурузой и пшеницей, – есть определенные риски. Монокультурное производство вызывает накопление вредителей и болезни почвы.

Также специалисты уверены: аграрный экспорт может принести Украине еще больше выгоды. Цена продуктов сильно зависит от степени их обработки, потому стране выгоднее продавать готовую брендированную продукцию, а не сырье, которое уйдет на реэкспорт после обработки в других странах.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег зерно, кукуруза, пшеница, рапс, посевная, ячмень, Минагропрод, МинАПК, сахарная свекла

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине разгар посевной: аграрии начали сажать кукурузу". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сколько стоит посевная в Украине: в Минагропроде озвучили сумму

25 марта, 18:32

За счет банковских кредитов покрывается лишь небольшая доля затрат

Каким будет урожай-2019: эксперты дали прогноз в связи с начавшейся посевной

18 марта, 07:00

Вызреть зерновым и крупяным могут помешать засуха и ветры

Экспорт украинского зерна: озвучен новый прогноз

26 февраля, 14:25

В Минагрополитики заявили, что Украина – один из ключевых игроков зернового рынка

В Украине сократятся посевы сахарной свеклы: озвучен прогноз

18 февраля, 20:07

Аналитики опасаются, что площадь посевов станет самой низкой за последние пять лет

Неожиданный поворот: Ольга Сумская сменила профессию

Ученые: желание вздремнуть днем может быть симптомом болезни

Я не боюсь Зеленского, я боюсь его избирателей - Корчинский

Алексею Панину внезапно стало стыдно за "Крым наш"

США могут завести свой флот в Мариуполь: неожиданный сценарий

Советы бегуньям с большой грудью

Гарвардский астроном настаивает, что Омаумама — космокорабль

Сколько выплат получили пенсионеры-субсидианты через “Укрпочту"

Очаровательная итальянка: эффектные фото

Жесткий лимит расчета наличными: Чем это грозит украинцам
Загрузка...

Медреформе исполнился год: как росли зарплаты врачей и на что жалуются пациенты

Сегодня, 07:38

Для пациентов больше свободы, а в МЗ говорят о росте зарплат врачей

Страсти по выборам: врачи советуют украинцам остужать политические споры сексом и едой

Сегодня, 07:00

Психологи советуют медитацию, избегать "диванных дебатов" и говорить "стоп"

Проигрыш Украины в ВТО: причины и последствия

9 апреля, 08:02

Украина называла "транзитный конфликт" исключительно торговым спором, Россия – последствием напряженных отношений

Петр Порошенко: "На следующие пять лет я твердо усвоил свой урок"

9 апреля, 07:19

Гарант Конституции в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на канале "Украина" рассказал о дебатах на НСК "Олимпийском", вынесенных выводах и готовности пройти тесты во Всемирном антидопинговом агентстве

"Нафтогаз" снизит цену на газ для украинцев с 1 апреля

В Украине готовят "Кровную месть"

Кто основал Москву? Украинка загнала в тупик российского политика