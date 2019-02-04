В Украине упростили правила денежных переводов через почту
Новшества заработают уже с 7 февраля
Национальный банк Украины (НБУ) предоставил операторам почтовой связи право осуществлять перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, сообщила пресс-служба регулятора.
"Национальный банк Украины распространил на операторов почтовой связи порядок выдачи и отзыва лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов… и предусмотрел возможность предоставления им такой лицензии", – сказано в сообщении.
По данным НБУ, получение указанной лицензии будет способствовать расширению доступа населения к финансовым услугам и увеличению пользователей таких услуг.
Постановление НБУ вступит в силу 7 февраля 2019 года – вместе с законом "О валюте и валютных операциях".
Напомним, с 7 февраля Нацбанк также разрешит продавать и покупать иностранную валюту не только в обменных пунктах и кассах банков, но и в терминалах и банкоматах. Автоматизированные обменники уже начали появляться в Киеве.
Кроме того, с 7 ноября 2018 года вступили в силу изменения, благодаря которым физические лица смогут дистанционно открывать счета в банках. Через систему BankID Национального банка украинцы могут также получать административные слуги.
Подробнее о грядущей валютной либерализации читайте на сайте "Сегодня" в материале "Валютный all inclusive: что даст народу новый закон о валюте".
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