В Украине упростили правила денежных переводов через почту

Новшества заработают уже с 7 февраля

Фото pixabay. Фото: Pixabay

В Украине упростили правила денежных переводов через почту //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/efa/747/5c4efa7472dd0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/efa/747/5c4efa7472dd0.jpg 2019-02-04T12:55:00+02:00 Экономика Новшества заработают уже с 7 февраля

Национальный банк Украины (НБУ) предоставил операторам почтовой связи право осуществлять перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, сообщила пресс-служба регулятора.

"Национальный банк Украины распространил на операторов почтовой связи порядок выдачи и отзыва лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов… и предусмотрел возможность предоставления им такой лицензии", – сказано в сообщении.

По данным НБУ, получение указанной лицензии будет способствовать расширению доступа населения к финансовым услугам и увеличению пользователей таких услуг.

Постановление НБУ вступит в силу 7 февраля 2019 года – вместе с законом "О валюте и валютных операциях".

Напомним, с 7 февраля Нацбанк также разрешит продавать и покупать иностранную валюту не только в обменных пунктах и кассах банков, но и в терминалах и банкоматах. Автоматизированные обменники уже начали появляться в Киеве.

Кроме того, с 7 ноября 2018 года вступили в силу изменения, благодаря которым физические лица смогут дистанционно открывать счета в банках. Через систему BankID Национального банка украинцы могут также получать административные слуги.

Подробнее о грядущей валютной либерализации читайте на сайте "Сегодня" в материале "Валютный all inclusive: что даст народу новый закон о валюте".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине упростили правила денежных переводов через почту". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...