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В Украине упростили правила денежных переводов через почту

Сегодня, 12:55

Новшества заработают уже с 7 февраля

Фото pixabay
Фото pixabay. Фото: Pixabay
В Украине упростили правила денежных переводов через почту //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/efa/747/5c4efa7472dd0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/efa/747/5c4efa7472dd0.jpg Экономика Новшества заработают уже с 7 февраля

Национальный банк Украины (НБУ) предоставил операторам почтовой связи право осуществлять перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, сообщила пресс-служба регулятора.

"Национальный банк Украины распространил на операторов почтовой связи порядок выдачи и отзыва лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов… и предусмотрел возможность предоставления им такой лицензии", – сказано в сообщении.

По данным НБУ, получение указанной лицензии будет способствовать расширению доступа населения к финансовым услугам и увеличению пользователей таких услуг.

Постановление НБУ вступит в силу 7 февраля 2019 года – вместе с законом "О валюте и валютных операциях".

Напомним, с 7 февраля Нацбанк также разрешит продавать и покупать иностранную валюту не только в обменных пунктах и кассах банков, но и в терминалах и банкоматах. Автоматизированные обменники уже начали появляться в Киеве.

Кроме того, с 7 ноября 2018 года вступили в силу изменения, благодаря которым физические лица смогут дистанционно открывать счета в банках. Через систему BankID Национального банка украинцы могут также получать административные слуги.

Подробнее о грядущей валютной либерализации читайте на сайте "Сегодня" в материале "Валютный all inclusive: что даст народу новый закон о валюте".

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Тег НБУ, Нацбанк, почта, денежные переводы, перевод денег, закон о валюте

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