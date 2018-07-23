В Украине разрешили приватизацию трех госпредприятий

Кабмин больше трех лет не изменял список объектов госсобственности, которые нельзя продавать частникам

Правительство Украины исключило государственный концерн "Укрторф", ПАО "Киевский радиозавод" и государственное научно-производственное предприятие (ГНПП) "Электронмаш" из перечня объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Как известно, исключение предприятий из этого перечня открывает возможности для их приватизации.

При этом в список включены госпредприятие "Исследовательски-проектный центр кораблестроения", казенное научно-производственное объединение "Форт" МВД Украины", казенное предприятие "Укрспецсвязь".

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Помимо этого, перечень пополнился пятью объектами из сферы научной деятельности и шестью предприятиями в геологоразведочной отрасли: казенное предприятие "Пивденукргеология", Причерноморское государственное региональное геологическое предприятие, Украинский государственный геологоразведочный институт, государственное геофизическое предприятие "Укргеофизика", ГНПП "Государственный информационный геологический фонд Украины" и ГП "Украинская геологическая компания".

Как сообщалось, правительство Украины в начале марта 2015 года постановлением №83 сократило количество предприятий в указанном списке с 395 до 309. После этого лишь единожды в июне 2016 года в него вносилось небольшое уточнение названия одного предприятия.

Напомним, приватизация объектов государственной собственности – одно из требований Международного валютного фонда для предоставления денежного транша. Согласно ранее опубликованным данным Министерства экономического развития и торговли, в 2016 г. в Украине из 3460 государственных предприятий 608 оказались убыточными, а 1666 – полностью не работают.

На 2018 год в госбюджете запланировали доход в размере 22,5 млрд грн. Позже и.о. председателя Фонда государственного имущества Виталий Трубаров сообщил о снижении ожиданий от продажи госпредприятий до 21,3 млрд грн. Но, в Министерстве финансов к таким цифрам отнеслись скептически. Экс-министр финансов Александр Данилюк заявлял, что столько поступлений от приватизации получить не удастся.

Более подробно о том, чего ожидать от приватизации в 2018 году, читайте в материале сайта "Сегодня": Приватизация в Украине: миллиардные доходы или дыра в бюджете.