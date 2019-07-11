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В Украине разрешили привязывать зарплаты к доллару

11 июля, 13:34

За работодателем оставили право отказать сотруднику в такой формуле


После рассмотрения одного из дел, Верховный суд разъяснил: закон предусматривает, что выплачивать зарплату в Украине должны обязательно в гривнях. Но рассчитывать ее можно и в долларах. Соответственно: в трудовом договоре разрешено зафиксировать оклад в валюте.

Новости "Сегодня" расспросили киевлян: хотят ли они, чтобы их зарплата привязывалась к иностранной валюте? 

"Теоретически, да. Я был бы заинтересован, чтобы заработная плата не теряла покупательную способность". "А как вы думаете, Ваш работодатель пошел бы на уступки, если бы Вы попросили?" "К сожалению, не пошел бы", – предполагает житель Киева. 

"Было бы неплохо, чтобы зарплата была привязана к курсу доллара". "А попросили бы об этом начальство и просили ли прежде?" "Нет, в Украине зарплата выплачивается в гривне, поэтому в долларах вряд ли будет, а для привязки, наверное, надо увеличивать прожиточный минимум или минимальную зарплату", – считает еще один киевлянин.

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Возможную привязку зарплаты к иностранной валюте большинство даже не рискует обсуждать. Опрошенные киевляне уверены: работодатель откажет. Эксперт по кадровой политике такие опасения разделяет.

"Когда человек уже трудоустроился на работу, то все существенные условия договора уже согласованы и на их смену работодатель может пойти только по своему желанию. Если человек только ищет место работы, то может об этом говорить, но в большинстве случаев, в 99 из 100,  работодатель откажет, и с юридической точки зрения будет прав", – объясняет HR-менеджер одной из компаний Ростислав Герасименко.

Для владельца бизнеса ежемесячная коррекция зарплаты в зависимости от курса валюты убыточна. А для бухгалтеров и кадровиков – это дополнительные хлопоты. 

В то же время есть и исключения. Все зависит от вида деятельности компании. Частный предприниматель Андрей готов фиксировать зарплату подчиненных в долларах.

"У меня товар такой, который я в долларах и продаю, поэтому можно привязать и зарплаты к доллару. А если курс растет, то, соответственно, и у меня стоимость растет", – говорит частный предприниматель.

По данным рекрутеров, сейчас зарплаты в иностранной валюте получает всего лишь около 1% украинцев. И то – в основном неофициально, в конвертах. 

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что общая сумма задолженности по зарплате на 1 июня 2019 года достигла почти 2,72 млрд грн, тогда как на 1 мая составляла 2,62 млрд грн. За месяц она выросла на 3,9%.

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Тег валюта, зарплата, зарплаты, Украина, верховный суд

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Сегодня

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