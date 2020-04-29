В Украине разрешили работу рынков во время карантина

Правительство Украины на заседании 29 апреля приняло решение о возобновления работы продовольственных рынков по специальному протоколу соблюдения правил безопасности во время эпидемии COVID-19. Речь идет о более чем двух сотнях крытых продовольственных и аграрных рынков, которые обеспечивают продуктами украинцев и дают возможность сбыта продукции малым фермерам.

"Это касается в первую очередь агропродовольственных рынков. <...> Министерства здравоохранения и экономики по моему поручению уже разработали четкие критерии работы рынков, четкие алгоритмы контроля за безопасностью их работы. А это важно", – заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, открывая заседание Кабмина.

Ранее Шмыгаль уже подчеркивал, что за нарушение правил будет установлена ответственность, вплоть до закрытия рынков на определенный период.

"Основным условием работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального органа Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований", – сказал Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что в следующую среду, 6 мая, Кабмин также примет ряд решений, которые ослабят с 11 мая "определенные карантинные условия". Шмыгаль уточнил, что Кабмин обсудил эту инициативу с экономистами, и поддержали правительственный план по запуску "адаптивного карантина". Такой план предусматривает, что в случае вспышек коронавируса в регионах, ограничения будут усиливаться именно на местах, а не по всей стране.

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Напомним, ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко выдал постановление, регламентирующее условия работы рынков, которое многими было воспринято как разрешение их работы. Однако после этого Ляшко заявил, что данное постановление утратило силу. Это решение он объяснил "фактами злоупотреблений органов местного самоуправления, когда они открывали рынки в антисанитарных условиях".

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