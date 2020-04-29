Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,05
29,43
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

В Украине разрешили работу рынков во время карантина

29 апреля, 14:04

Ксения Капустинская

Решение правительства касается в первую очередь торговли продуктами

Правительство Украины на заседании 29 апреля приняло решение о возобновления работы продовольственных рынков по специальному протоколу соблюдения правил безопасности во время эпидемии COVID-19. Речь идет о более чем двух сотнях крытых продовольственных и аграрных рынков, которые обеспечивают продуктами украинцев и дают возможность сбыта продукции малым фермерам.

"Это касается в первую очередь агропродовольственных рынков. <...> Министерства здравоохранения и экономики по моему поручению уже разработали четкие критерии работы рынков, четкие алгоритмы контроля за безопасностью их работы. А это важно", – заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, открывая заседание Кабмина.

Ранее Шмыгаль уже подчеркивал, что за нарушение правил будет установлена ответственность, вплоть до закрытия рынков на определенный период.

"Основным условием работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального органа Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований", – сказал Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что в следующую среду, 6 мая, Кабмин также примет ряд решений, которые ослабят с 11 мая "определенные карантинные условия". Шмыгаль уточнил, что Кабмин обсудил эту инициативу с экономистами, и поддержали правительственный план по запуску "адаптивного карантина". Такой план предусматривает, что в случае вспышек коронавируса в регионах, ограничения будут усиливаться именно на местах, а не по всей стране.

Реклама

Напомним, ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко выдал постановление, регламентирующее условия работы рынков, которое многими было воспринято как разрешение их работы. Однако после этого Ляшко заявил, что данное постановление утратило силу. Это решение он объяснил "фактами злоупотреблений органов местного самоуправления, когда они открывали рынки в антисанитарных условиях".

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

торговля рынки карантин открытие Кабинет министров заседание Кабмина Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Дефицит воды: в Украине стремительно мелеют реки и озера
Дефицит воды: в Украине стремительно мелеют реки и озераЭкономика
Контракт на миллиард: Украина заключила крупное соглашение о добыче газа
Контракт на миллиард: Украина заключила крупное соглашение о добыче газаЭкономика
"Укрпочта" будет приносить "карантинные" выплаты: названы категории получателейЭкономика
Пенсионерам в Украине начали выплачивать
Пенсионерам в Украине начали выплачивать "карантинную тысячу"Экономика
Физлица-предприниматели на время карантина получат пособие: что решил Кабмин
Физлица-предприниматели на время карантина получат пособие: что решил КабминЭкономика
"COVID утомил": в Украине откроют 280 продуктовых рынковЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...