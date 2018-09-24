В Украине развивается "онкотуризм" – глава Счетной палаты

Сегодня, 10:57

Пацкан объяснил, в чем заключается главная проблема с лечением онкобольных за границей

Фото: архив
Фото: архив

В Украине из-за неэффективного использования средств, выделяемых на лечение онкобольных за границей, развивается "онкотуризм". Об этом в интервью сайту "Сегодня" заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

"286 млн грн были использованы неэффективно, а эти средства могли бы спасти жизни многих украинцев. Мы советовали разработать программу и обнародовать на сайте Минздрава 10 ТОП-клиник разных стран. Тогда каждый украинец, зайдя на сайт, увидит, с какими зарубежными клиниками работает Минздрав, принесет справки о состоянии здоровья, ему сделают повторные анализы и государство профинансирует. Не заставляйте простых украинцев, во-первых, бегать с этими справками и подписывать договоры между клиниками и Минздравом, а во-вторых – не порождайте коррупцию. Извините, но я должен констатировать, что у нас развивается "онкотуризм": есть люди, которые пытаются бегать, договариваться с клиниками, решая те или иные вопросы за определенные проценты", – заявил Пацкан.

Напомним, летом-2018 вокруг Минздрава разгорелся скандал – по итогам выступления замминистра здравоохранения Александра Линчевского перед Счетной палатой. В той части речи чиновника, которая вызвала резонанс, говорилось, что лечить онкобольных украинцев за границей неэффективно, деньги выделяют неэкономно, а больные раком "все равно умрут". 

При этом позже Линчевский извинился и сказал, что его не так поняли, а слова вырвали из контекста.

Подробнее о том, кто и почему в Украине неэффективно использует бюджетные средства, читайте на сайте "Сегодня" в полном тексте интервью с главой Счетной палаты Валерием Пацканом.
рак, финансирование, лечение, Минздрав, онкология, счетная палата, Пацкан

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Источник:

"Сегодня"

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