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В Украине резко подешевел газ для промышленности

Сегодня, 15:15

"Нафтогаз" обнародовал новые расценки для промпотребителей

Фото: naftogaz.com
Фото: naftogaz.com.
В Украине резко подешевел газ для промышленности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6ff/7c6/5c46ff7c6c48f.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6ff/7c6/5c46ff7c6c48f.png Экономика "Нафтогаз" обнародовал новые расценки для промпотребителей

"Нафтогаз Украины" в марте 2019 года снизит цену на газ для промышленных потребителей на 15,1% – до 8 886 грн за тысячу "кубов" (с НДС). Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Эта цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией.

Для других промышленных предприятий – без предоплаты – цена составит 9 792 грн за тысячу кубометров (с НДС). Это на 14,5% меньше, чем в феврале 2019 года.

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Как известно, с 1 октября 2015 года в Украине вступил в силу закон о рынке природного газа, который лишил Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики, права на установление цен на природный газ для промышленности. С этого времени "Нафтогаз" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.

Напомним, Кабинет министров Украины осенью 2018 принял решение о повышении цены на газ для населения на 23,5% – в рамках исполнения взятых на себя Украиной обязательств перед Международным валютным фондом (МВФ). Следующее повышение тарифов на газ для населения планируется с 1 мая 2019 года.

Министр финансов Оксана Маркарова ранее напоминала, что МВФ рекомендует Украине повысить тарифы на газ для населения до рыночного уровня. Расходы на "коммуналку" малообеспеченных украинцам советуют компенсировать за счет программы адресных субсидий.

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Тег промышленность, цена на газ, тариф на газ

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