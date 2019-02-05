В Украине заметно снизились цены на свинину

Ценники на мясо в супермаркетах начали реагировать на ситуацию с закупкой сырья производителями

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Украине заметно снизились цены на свинину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/077/a7d/5c4077a7dec82.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/077/a7d/5c4077a7dec82.jpg 2019-02-05T17:08:00+02:00 Экономика Ценники на мясо в супермаркетах начали реагировать на ситуацию с закупкой сырья производителями

Во второй половине января средняя цена на свиней убойных кондиций в Украине теряла по 3,5% за неделю. По итогу месяца ценовой уровень оказался на 11% ниже, чем в самом начале 2019 года. Такие данные обнародовала профильная ассоциация "Свиноводы Украины" (АСУ).

Для сравнения, за январь 2018 года цены закупки снизились лишь на 4% – с 46 до 44 грн/кг.

"Такие темпы падения цен существенно превышают скорость сезонного "смещения" на рынке живца прошлого года. ... В этом году диапазон цен на живца в январе был ниже: с 44 грн/кг в начале года средние котировки опустились ниже психологической отметки в 40 грн/кг. Розничные цены на свинину также несколько понизились за этот месяц. Так, в конце января килограмм охлажденной свинины на полках супермаркетов подешевел на 2,6-7,7 грн в зависимости от отруба или на 5 грн/кг в среднем", - отметили в аналитическом отделе АСУ.

Впрочем, даже при более низкой цене закупки сырья охлажденные свиные части на 2-12% или на 2-13 грн/кг дороже, чем в январе 2018 года.

Напомним, ранее эксперты сравнили цены на мясо в Украине и Польше. Разница в стоимости важного продукта питания оказалась существенной.

Кроме того, журналисты "Сегодня" выяснили, как выросли цены в Украине за 2018 год. Оказывается, больше всего за год прибавили в цене яйца, став дороже на треть – в деньгах это около 8 грн за десяток. А меньше всего, на 1,8%, подорожали одежда и обувь.

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