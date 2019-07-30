Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,25
28,08

В Украине резко подешевели сливы

Сегодня, 13:09

Оптовые цены опустились до минимума за три года

/ Фото: Pixabay

В Украине резко подешевели сливы https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B Экономика Оптовые цены опустились до минимума за три года

Пока украинские переработчики ягод страдают от дефицита клубники, сливы заметно упали в цене. Стоимость этого фрукта опустилась до минимального уровня за последние три года. Об этом свидетельствует ценовой мониторинг, проведенный аналитиками "Инфо-Шувар".

Так, 30 июля сливы в опте предлагались по 5-8 грн/кг. Для сравнения, неделей ранее за килограмм просили 10-15 грн. По подсчетам экспертов, текущие цены почти на 20% ниже цен, которые фиксировались в предыдущие сезоны. При этом в прошлые годы минимальных показателей цены на сливу достигали в конце августа.

Реклама

Читайте также: Не сезон для овощей: почему цены не падают и чего ждать к концу лета

В тренде
Конфликт Авакова и Порошенко: политики обменялись громкими обвинениями

Существенное увеличение предложения было зафиксировано в последние два недели июля. И сейчас слива является самым дешевым сезонным фруктом в Украине, отмечают аналитики.

"Снижение цены на сливы связано с резким ростом их предложения от украинских производителей и импортеров. Украина активно собирает собственный урожай, кроме того импортирует много сливы из Молдовы, Сербии и Узбекистана. К тому же растет конкуренция со стороны других фруктов, <...> становится все больше украинских и импортных персиков, нектаринов, абрикосов. Также снижается цена на голубику и увеличивается предложение раннего яблока и груши", – объяснила руководительница департамента аналитики ОРСП "Шувар" Татьяна Гетьман.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что помидоры в Украине подорожали втрое, а картофель может стать дефицитом. Аналитики овощного рынка объясняют, что в плохом урожае виновата аномальная погода.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

цены урожай снижение сливы цены на продукты оптовые цены

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Чудо-раствор спасет Ваши огурцы и помидоры от болезней
Чудо-раствор спасет Ваши огурцы и помидоры от болезней
Как узнать характер человека по кулаку: простой тест
Как узнать характер человека по кулаку: простой тест
Как похудеть: 9 продуктов, которые "съедают" жир
Как похудеть: 9 продуктов, которые "съедают" жир
Алсу не выдержала жестких слов Лободы о ее дочери
Алсу не выдержала жестких слов Лободы о ее дочери
«Побег» крымских выпускников
«Побег» крымских выпускников
«Вот и сдулся весь «патриотизм»
«Вот и сдулся весь «патриотизм»

Популярные статьи

Доллар бьет антирекорды: гривня резко укрепилась
Доллар бьет антирекорды: гривня резко укрепиласьФинансы
Новый Трудовой кодекс: отпуск будет длиннее, а удаленка и фриланс станут законными
Новый Трудовой кодекс: отпуск будет длиннее, а удаленка и фриланс станут законнымиУкраина
Доллар и евро нащупали
Доллар и евро нащупали "дно": курсы рухнули на уровень двух-трехлетней давностиФинансы
Штрафуют и забирают выплаты: соцслужбы судятся с
Штрафуют и забирают выплаты: соцслужбы судятся с "матерями-одиночками"Украина
Зеленский рассказал, какого человека он видит премьер-министром
Зеленский рассказал, какого человека он видит премьер-министромПолитика
ПриватБанк готовит распродажу недвижимости
ПриватБанк готовит распродажу недвижимостиЭкономика