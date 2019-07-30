Оптовые цены опустились до минимума за три года

/ Фото: Pixabay

В Украине резко подешевели сливы https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B 2019-07-30T13:09:00+03:00 Экономика Оптовые цены опустились до минимума за три года

Пока украинские переработчики ягод страдают от дефицита клубники, сливы заметно упали в цене. Стоимость этого фрукта опустилась до минимального уровня за последние три года. Об этом свидетельствует ценовой мониторинг, проведенный аналитиками "Инфо-Шувар".

Так, 30 июля сливы в опте предлагались по 5-8 грн/кг. Для сравнения, неделей ранее за килограмм просили 10-15 грн. По подсчетам экспертов, текущие цены почти на 20% ниже цен, которые фиксировались в предыдущие сезоны. При этом в прошлые годы минимальных показателей цены на сливу достигали в конце августа.

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Существенное увеличение предложения было зафиксировано в последние два недели июля. И сейчас слива является самым дешевым сезонным фруктом в Украине, отмечают аналитики.

"Снижение цены на сливы связано с резким ростом их предложения от украинских производителей и импортеров. Украина активно собирает собственный урожай, кроме того импортирует много сливы из Молдовы, Сербии и Узбекистана. К тому же растет конкуренция со стороны других фруктов, <...> становится все больше украинских и импортных персиков, нектаринов, абрикосов. Также снижается цена на голубику и увеличивается предложение раннего яблока и груши", – объяснила руководительница департамента аналитики ОРСП "Шувар" Татьяна Гетьман.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что помидоры в Украине подорожали втрое, а картофель может стать дефицитом. Аналитики овощного рынка объясняют, что в плохом урожае виновата аномальная погода.

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