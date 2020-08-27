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В Украине резко поднялись цены на огурцы

27 августа, 08:12

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Аграрии говорят, что сезон грунтовых огурцов подошел к концу

Пока правительство ждет ускорения инфляции в Украине, рядовые граждане уже смогли почувствовать удар по кошелькам из-за роста цен на овощи. В частности, огурцы уже обходятся оптовым покупателям в среднем в 1,5 раза дороже, чем в аналогичный прошлогодний период.

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Как объясняют аналитики EastFruit, основной причиной подорожания огурцов стало сокращение предложения, как тепличных, так и грунтовых овощей. Большинство фермеров уже заявили о завершении сезона реализации грунтовых огурцов в 2020 году.

Комбинаты предлагают к продаже огурцы по цене 17-25 грн/кг. При этом участники рынка отмечают, что, несмотря на стремительное подорожание, спрос на тепличный огурец на украинском рынке остается высоким.

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"Игроки рынка уверены в дальнейшем подорожании, учитывая повышенный спрос оптовых компаний и розничных сетей на данную продукцию. При этом компенсировать нехватку местной продукции за счет импортного огурца компаниям пока не удается, поскольку в соседних странах предложение также ограничено", – объясняют эксперты.

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Ранее новости "Сегодня" уже рассказывали, почему фрукты и овощи в Украине стали "золотыми" в нынешнем сезоне:

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