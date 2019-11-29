В Украине резко подорожали отечественные огурцы

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Украину уже завалили импортной картошкой, но это не единственный популярный овощ, который страна активно покупает за границей. Причем на рынке огурцов в последнюю неделю ноября сложилась интересная ситуация. Как подсчитали аналитики "Инфо-Шувар", оптовая стоимость импортных овощей заметно снизилась, а вот украинских, наоборот, выросла.

Так, импортные огурцы в опте предлагаются по 28-30 грн/кг. За неделю цены на них упали минимум на треть. Зато огурцы из украинских теплиц стоят 50-55 грн/кг, и их стоимость с начала ноября выросла минимум в два раза.

Трейдеры говорят, что рост цен на украинскую продукцию – обоснованный. Во-первых, в этом году отечественных тепличных огурцов на рынке значительно меньше, чем импортных, а сезон их сбора в Украине почти завершен. Во-вторых, покупатели действительно готовы платить больше за украинский продукт – благодаря его вкусу и более длительному сроку хранения.

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При этом импорт огурцов в Украину постоянно растет с 2015 года. В 2018 году в страну было завезено 12,5 тыс. тонн огурцов, а экспортировано лишь 4,3 тыс. тонн. В 2019 году тенденция к ухудшению торгового баланса усилилась.

"В этом сезоне мы существенно увеличили импорт, много огурца завозилось в Украину в апреле и июле, когда на рынке уже присутствовала продукция отечественного производителя. Рост импорта – это следствие сокращения внутреннего производства и дело не только в погодных условиях. В главных производственных регионах последние два-три года постепенно приостанавливали деятельность мелкие производители, люди выезжали на заработки за границу. Кроме того закрывались "старые" промышленные теплицы. Хорошая новость в том, что средняя стоимость тепличных огурцов в Украине постоянно растет, имеем надежду, что это будет способствовать восстановлению производства в ближайшие годы", – объяснила глава департамента аналитики ОРСП "Шувар" Татьяна Гетьман.

К слову, за прошедшие месяцы 2019 года средняя стоимость тепличных огурцов в Украине составляет 26 грн/кг. И это самый высокий показатель по крайней мере за последние пять лет.

Напомним, также в Украине стремительно дорожает гречка. Стоимость крупы только за месяц выросла на треть – за обычную крупу просят 60 гривен, а за необжаренную – все 90. Новости "Сегодня" разобрались в причинах стремительного повышения цены:

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