В Украине резко просели рекордные цены на голубику

Несмотря на то, что цены на ягоды и фрукты в Украине взлетели до исторических рекордов, аномально высокая стоимость первых партий голубики начала снижаться буквально в самом начале сезона. Об этом сообщили аналитики проекта "АПК-информ: овощи и фрукты".

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"Еще на прошлой неделе украинские садоводы предлагали к продаже первые партии голубики закрытого грунта по цене 400-450 грн/кг (14,96-16,83 долл./кг). На данный момент производители предлагают к продаже местную голубику не дороже 300-400 грн/кг (11,22-14,96 долл./кг)", – отмечают аналитики.

Таким образом, только прошлые за выходные цена на украинскую голубику упала в среднем на 25%.

"Голубика открытого грунта на украинском рынке появиться не раньше, чем в начале июля, что на две недели позже, чем в 2019 году. Задержка сезона ягод открытого грунта объясняется волной весенних заморозков, а также затяжными дождями в основных регионах производства, что не способствует быстрому созреванию данной культуры", – объяснили эксперты.

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При этом пока что голубика в Украине стоит в среднем в 1,5 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Но украинские садоводы практически не сомневаются в том, что эта ягода снова будет снижаться в цене, особенно когда на рынок массово выйдут производители голубики открытого грунта.

Как отмечали ранее в Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА), снижение урожайности голубики, скорее всего, будет компенсировано ростом площадей под ней. "Общее предложение этой ягоды может даже возрасти. Соответственно, не исключено, что голубика станет единственной ягодой, цены на которую в этом сезоне будут ниже, чем годом ранее", – заявляли в УПОА.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как погода натворила бед с украинским урожаем. Подробности узнавайте из нашего сюжета:

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