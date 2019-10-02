В Украине резко сократится число таможен

По словам Нефьодова, количество таможен уменьшится на десять

/ Фото: Сегодня

Кабинет министров утвердил региональную структуру Государственной таможенной службы (ГТС), в которой количество таможен сократится на десять – до 16. Об этом 2 октября написал глава службы Максим Нефьодов на своей странице в Facebook.

"Следующий шаг в создании новой таможни – сегодня Кабмин утвердил региональную структуру. Вместо 26 таможен будет 16, а также остаются отдельно лаборатория и кинологический центр (там вопросы аккредитации и сертификации, поэтому их "сливать" трудно очень)", – сообщил глава ГТС.

По его словам, существующие изменения призваны ликвидировать "феодализм", когда "каждая таможня – отдельное княжество", а также сэкономить на административных расходах и осуществить логистическую оптимизацию.

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Новости "Сегодня" писали, что 18 декабря 2018 года Кабмин принял решение о разделении Государственной фискальной службы на два отдельных органа – таможенную и налоговую службы. По итогам конкурсов таможню возглавил Максим Нефьодов, а налоговую – Сергей Верланов.

Кабинет министров также поставил план на пять лет – завершить создание свободной от коррупции ГТС и назначить не менее 50% новых людей на должностях руководителей отдельных структурных подразделений центрального аппарата и территориальных органов.

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Кроме того, в сентябре президент Владимир Зеленский подписал закон "О режиме совместного транзита и введении национальной электронной транзитной системы".

Как проходило обсуждение документа в Верховной Раде, смотрите на видео:

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