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В Украине заметно улучшили прогноз роста экономики на 2019 год

24 октября, 12:12

Оценка Минэкономики повысилась сразу на 0,7 процентных пункта

/ Фото: пресс-центр НБУ

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в обновленном макроэкономическом прогнозе улучшило оценку роста ВВП Украины в 2019 году с 2,8%, заложенных в майском макропрогнозе, до 3,5%. Прогноз уже утвержден Кабинетом министров Украины.

В то же время, как подсчитало Минэкономики, номинальный ВВП из-за укрепления гривни и снижения инфляции будет расти медленнее и составит 4,022 трлн гривен в 2019 году.

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Кроме того, в прогнозе содержатся два экономических сценария на 2020 год – консервативный (базовый) и оптимистический. Базовый сценарий макропрогроза будет использован для подготовки проекта государственного бюджета на 2020 год.

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Также Всемирный банк повысил оценку роста экономики Украины на 2020 год до 3,7% с показателя примерно 3% ранее.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук также заявлял о цели добиться роста ВВП на 40% за пять лет: на 5% – в 2020 году, по 7% в последующие четыре года. Схожие цели предусматривает программа деятельности правительства на пять лет, подробнее о которой узнавайте из видео сайта "Сегодня":

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экономика прогноз ВВП Украина Минэкономики рост ВВП

Источник: Сегодня

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