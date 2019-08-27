В Украине резко просели рекордные цены на картошку

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В августе 2019 года закупочные цены на картофель выросли почти в два раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Но картошка в Украине наконец начала дешеветь. Об этом сообщили аналитики "Инфо-Шувар".

Так, по состоянию на 26 августа картофель предлагается в опте уже по 7-9 грн/кг, то есть менее чем за неделю цена упала на 25%.

"В конце прошлой недели снижение цены на отечественном рынке происходило преимущественно за счет увеличения импорта картофеля из Беларуси. С начала этой недели тенденция к снижению цены существенно усилилась благодаря увеличению предложения отечественного картофеля. Поздние сорта собирают во всех регионах, благодаря этому цены не только снижаются, они почти сравнялись по всей территории Украины", – отметила глава департамента аналитики ОРСП "Шувар" Татьяна Гетьман.

С начала лета цены на украинский картофель нового урожая держались на рекордно высоком уровне, который был в 2-2,5 раза выше цен предыдущего года. Цены и сейчас остаются на рекордно высоких показателях, но аналитики отмечают, что сегодня речь идет о самой сильной волне снижения с начала текущего сезона.

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"Импортерам и украинским коммерческим производителям приходится конкурировать на рынке с картошкой от населения. Частные домохозяйства тоже решили заработать на высоких ценах текущего года, эти продавцы не считают себестоимости производства картофеля, поэтому являются достаточно гибкими в вопросе цены. Безусловно, это влияет на общий уровень цен картофеля в Украине", – добавила Гетьман.

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Год назад на картофель в опте предлагался по 3,5-4,5 грн/кг, цены тогда начали снижаться тоже с конца августа. Минимальная стоимость картофеля – 2,5-3,5 грн/кг – была зафиксирована в прошлом сезоне в конце октября 2018 года, а первая волна ценового роста началась со второй половины ноября 2018 года. После нескольких этапов роста и падения самая высокая цена на картофель – 10-12 грн/кг - в прошлом сезоне установилась в начале мая-2019.

В соседней с Украиной Польше цены на картофель в этом сезоне тоже вдвое выше, чем год назад. Как сообщают европейские СМИ, в странах ЕС так же как и в Украине в этом году ожидается снижение урожая картофеля из-за экстремальных погодных условий в конце весны и в первой половине лета.

Напомним, в 2019 году наблюдается значительный рост закупочных цен на многие овощи. В частности, наиболее заметный рост цен по сравнению с прошлым сезоном был зафиксирован на помидоры, огурцы, лук и капусту.

Ранее эксперты уже предупреждали, что Украине грозит дефицит яблок и картошки:

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