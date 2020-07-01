В Украине резко вырастет безработица: эксперт озвучил мрачный прогноз

Экономисты прогнозируют не только снижение доходов украинцев в третьем квартале 2020 года, но и рост безработицы. В частности, вице-президент УСПП Виктор Скаршевский полагает, что безработных окажется почти в 1,5 раза больше, чем сейчас.

"Вследствие введения тотального карантина и массового возвращения трудовых мигрантов количество безработных, по моим оценкам, увеличилось в 2 раза – на 1,5-2 млн человек, и достигло порядка 3-3,5 млн человек, или порядка 15-17% от трудоспособного населения. Кстати, по обновленному прогнозу МВФ, количество безработных в Украине в 2020 году увеличится в 1,5 раза – с 8,5% в 2019-м до 12,6% в 2020-м", – объяснил Виктор Скаршевский.

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Отметим, речь идет о показателях, рассчитанных по методике Международной организации труда (МОТ). Она учитывает процент безработных среди экономически активного населения (в возрасте 15-72 года), а не только тех, кто стоит на учете в центре занятости. То есть по этой методике безработных получается больше.

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Впрочем, по мнению главы Совета предпринимателей при Кабмине Андрея Забловского, безработица в третьем квартале ожидается не такой высокой – 9,1-9,2%:

"Рост числа безработных продолжится, так как рынок труда, даже после ослабления карантинных ограничений, продолжает находиться в состоянии "нокдауна", вызванного пандемией коронавируса", – говорит эксперт.

Подробнее о том, что ждет украинцев, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Зарплаты и цены в Украине снизятся, а курс доллара вырастет: прогноз экспертов на лето".

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Проводя расчеты, эксперты учитывали обновленный макроэкономический прогноз Кабмина на 2020 год и исходили из того, что карантин может быть отменен после 31 июляи останется адаптивным. Впрочем, пока речи об этом не идет, и мир готовится противостоять второй волне пандемии:

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