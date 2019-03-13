Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,36
29,72
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

В Украине резко вырос рынок электронных денег

Сегодня, 14:43

Объем операций с электронными деньгами увеличился за год в 2,5 раза

Фото: Pixabay
В Украине резко вырос рынок электронных денег //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8f9/653/5c88f96534ddd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8f9/653/5c88f96534ddd.jpg Экономика Объем операций с электронными деньгами увеличился за год в 2,5 раза

Объем электронных денег, выпущенных украинскими банками в 2018 году, увеличился на 40% – до 83,2 млн грн. Об этом сообщается на странице Национального банка Украины (НБУ) в Facebook.

"Рынок электронных денег в Украине динамично развивался на протяжении прошлого года", – отметил регулятор.

По данным НБУ, объем операций с электронными деньгами вырос за год в 2,5 раза – до 7,2 млрд грн, а количество электронных кошельков возросло на 19% – до 62,7 млн шт.

Регулятор также напомнил, что максимальная сумма электронных денег на электронном устройстве, которое имеется в распоряжении пользователя, составляет 4 тыс. грн для непополняемых устройств и 14 тыс. грн для пополняемых. При этом общая сумма операций с пополняемым электронным устройством в течение календарного года составляет 62 тыс. грн.

Напомним, в конце февраля НБУ заявил о завершении расширенного пилотного проекта по запуску электронной гривни (е-гривни). Директор Департамента платежных систем и инновационного развития регулятора Александр Яблунивский призвал не путать цифровые валюты такие, как электронная гривня, с криптовалютами и другими инструментами. По его словам, она "может быть реализована как на технологии централизированного реестра, так децентрализированного".

Ранее сообщалось, что украинские заробитчане придумали, как обойти ограничения России на перевод средств за границу. Наличные превращают в электронные деньги, перебрасывают на карточки и прячут в нижнем белье. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег НБУ, электронные деньги

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине резко вырос рынок электронных денег". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад

Бывшая «Юная мисс вселенная» умерла в 19 лет

Почему группа KAZKA отказалась ехать на «Евровидение»

Вера Брежнева показала шикарную фигуру на подиуме в Париже (фото)

Ани Лорак и другие: топ-7 самых скандальных разводов

Зеленский выразил желание сотрудничать – Гриценко

В Киеве собрались сносить жилой комплекс, в котором живут люди

Губернатор против переименования Донецкой области

В полиции сказали, кем являются задержанные под Одессой "титушки"

Гонтарева "обрадовала" миллионы украинцев
Загрузка...

Цены на автогаз пошли вверх: чего ждать автовладельцам весной

Вчера, 07:38

Всю зиму сжиженный газ дешевел – с октября 2018 года по февраль 2019-го его цена упала на 46%

Теперь их 39: ЦИК утвердила окончательный список кандидатов в президенты

Вчера, 07:00

Кандидаты снимаются в пользу других политиков. Эксперты: это задел под парламентские выборы

Получить раскрученный бизнес за пару тысяч долларов: как в Украине развивается франчайзинг

11 марта, 07:34

Если у вас недостаточно опыта организации и денег для открытия и раскрутки бизнеса, вам могут помочь

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

11 марта, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

"Не только Путин": Порошенко назвал второго врага Украины

Харатьяна перестали узнавать поклонники

Под Киевом на улице расстреляли пенсионерку: вся полиция на ногах