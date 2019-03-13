В Украине резко вырос рынок электронных денег

Объем операций с электронными деньгами увеличился за год в 2,5 раза

Фото: Pixabay

В Украине резко вырос рынок электронных денег //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8f9/653/5c88f96534ddd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8f9/653/5c88f96534ddd.jpg 2019-03-13T14:43:00+02:00 Экономика Объем операций с электронными деньгами увеличился за год в 2,5 раза

Объем электронных денег, выпущенных украинскими банками в 2018 году, увеличился на 40% – до 83,2 млн грн. Об этом сообщается на странице Национального банка Украины (НБУ) в Facebook.

"Рынок электронных денег в Украине динамично развивался на протяжении прошлого года", – отметил регулятор.

По данным НБУ, объем операций с электронными деньгами вырос за год в 2,5 раза – до 7,2 млрд грн, а количество электронных кошельков возросло на 19% – до 62,7 млн шт.

Регулятор также напомнил, что максимальная сумма электронных денег на электронном устройстве, которое имеется в распоряжении пользователя, составляет 4 тыс. грн для непополняемых устройств и 14 тыс. грн для пополняемых. При этом общая сумма операций с пополняемым электронным устройством в течение календарного года составляет 62 тыс. грн.

Напомним, в конце февраля НБУ заявил о завершении расширенного пилотного проекта по запуску электронной гривни (е-гривни). Директор Департамента платежных систем и инновационного развития регулятора Александр Яблунивский призвал не путать цифровые валюты такие, как электронная гривня, с криптовалютами и другими инструментами. По его словам, она "может быть реализована как на технологии централизированного реестра, так децентрализированного".

Ранее сообщалось, что украинские заробитчане придумали, как обойти ограничения России на перевод средств за границу. Наличные превращают в электронные деньги, перебрасывают на карточки и прячут в нижнем белье. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":

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