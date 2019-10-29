В Украине резко выросли долги по зарплатам: названы главные регионы-должники

По данным Госстата, за месяц общая сумма задолженности увеличилась на 11,5%

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 октября 2019 года увеличилась до 3,14 млрд грн, тогда как на 1 августа составляла 2,74 млрд грн. За месяц она выросла на 11,5%. Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы.

При этом задолженность работникам экономически активных предприятий на начало октября стала больше на 18,8% и составляла 1,97 млрд грн.

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Больше всего наемным работникам задолжали:

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в Донецкой области – 597,56 млн грн (на на 1 июля было – 575,35 млн грн, на 1 августа – 538,95 млн грн, на 1 сентября – 522,76 млн грн);

в Луганской области – 557,8 млн грн (465,16 млн грн, 484,99 млн грн и 490,63 млн грн на 1 июля, 1 августа и 1 сентября соответственно);

в Харьковской области – 424,66 млн грн (339,38 млн грн, 345,03 млн грн и 376,25 млн грн на 1 июля, 1 августа и 1 сентября соответственно);

в Сумской области – 324,26 млн грн (313,13 млн грн, 320,44 млн грн и 330,22 млн грн на 1 июля, 1 августа и 1 сентября соответственно);

в Днепропетровской области – 284,78 млн грн (243,89 млн грн, 247,43 млн грн и 241,06 млн грн 1 июля и 1 сентября соответственно).

Как сообщалось, Кабинет министров прогнозирует замедление темпов роста реальной зарплаты украинцев в течение 2020-2022 годов. Так, согласно обновленному макропрогнозу Министерства экономики, темпы роста реальной зарплаты (с учетом инфляции) замедлятся до 10,1% в 2020 году, до 7,5% в 2021 году и до 7,2% в 2022 году.

По итогам сентября средняя номинальная зарплата штатного работника украинских предприятий, учреждений и организаций выросла до 10 687 грн.

Кроме того, новости "Сегодня" ранее рассказывали, почему женщины в Украине получают меньше, чем мужчины:

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