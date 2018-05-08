В Украине рухнули цены на раннюю клубнику и черешню

Вчера, 15:41

Стоимость ягод серьезно упала на оптовых рынках, эксперты заговорили о хорошем потенциале для экспорта

Фото: И. Горбасева / &quot;Сегодня&quot;
Фото: И. Горбасева / "Сегодня"

В Украине обваливаются цены на фрукты, и ранние клубника и черешня не стали исключением. На оптовых рынках Западной Украины цены на эти ягоды снижаются каждый день. За неделю их стоимость упала минимум в два раза. Об этом свидетельствую данные мониторинга, проведенного аналитиками "Инфо-Шувар".

По данным специалистов, клубника и черешня уже стоят в 1,5 раза дешевле, чем год назад.

Так, 8 мая на оптовом рынке "Шувар" клубника предлагается по 25-45 грн/кг, а черешня стоит 23-26 грн/кг. При этом предложение клубники и черешни представлено только отечественной продукцией. Для сравнения, год назад на "Шуваре" клубника стоила 45-65 грн/кг.

Специалисты также отмечают, что в Польше на рынке "Бронише" клубника стоит почти в 2,5 раза дороже, чем на рынке Западной Украины, что может свидетельствовать о неплохих условиях для экспорта украинской ягоды.

Напомним, кроме фруктов и ягод в Украине в начале мая зафиксировано снижение цен на часть продуктов, входящих в потребительскую корзину. Впрочем, снижения цен на овощи эксперты не ждут еще месяц-полтора – пока в продажу не поступит новый урожай корнеплодов.
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