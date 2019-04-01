Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,21
30,57
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

В Украине с 1 апреля снизились цены на газ для промышленности

Сегодня, 13:20

Ценовые предложения опубликовал "Нафтогаз"

Фото: Getty Images
В Украине с 1 апреля снизились цены на газ для промышленности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/59e/db2/5c459edb22d66.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/59e/db2/5c459edb22d66.jpg Экономика Ценовые предложения опубликовал "Нафтогаз"

Компания "Нафтогаз Украины" опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые действуют с 1 апреля 2019 года для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования, покупающих его на условиях оплаты в течение или после периода поставки.

На сайте компании сообщается, что цена газа для таких потребителей составляет 6233 грн за 1000 куб. м без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами, что на 23,6% меньше мартовской цены.

При этом, по данным "Нафтогаза", цена на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования, которые покупают газ на условиях предоплаты, составляет 5990 грн за 1000 куб. м без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами.

Читайте также

Напомним, с 1 октября 2015 года в Украине вступил в силу закон о рынке природного газа, который лишил Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики, права на установление цен на природный газ для промышленности. С тех пор "Нафтогаз" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман отреагировал на предложении главы "Нафтогаза" Андрея Коболева об отмене специальных обязательств по продаже газа населению. По его мнению, это "может быть ловушка".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег промышленность, газ, Нафтогаз, цена на газ, Нафтогаз Украины

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине с 1 апреля снизились цены на газ для промышленности". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Покупка газа и закачка в ПХГ: у кого Украина возьмет деньги

29 марта, 19:04

О планах "Нафтогаза" сообщил Коболев

Коболев раскрыл "план Б" на случай прекращения транзита газа

29 марта, 16:47

"Нафтогаз" разрабатывает меры по сохранению энергобезопасности страны

Кабмин ужесточил правила для "Нафтогаза" по сделкам "дочек"

28 марта, 12:39

Новое обязательство будет действовать до утверждения финплана компании

"Нафтогаз" отчитался о запасах газа в хранилищах

22 марта, 16:54

За последнюю неделю они сократились на 189 млн куб. м

В Букингемском дворце сделали заявление о ребенке Меган Маркл

Семейное фото Игоря Николаева поразило поклонников

Агата Муцениеце прокомментировала свой роман с Дмитрием Нагиевым

Панайотов разговаривал с Началовой за несколько часов до комы

Трагедии в жизни Юлии Началовой

Кириленко объяснил, почему пенсии пересчитали по-разному

5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день

Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз

Всплыли подробности развода Аллы Пугачевой

Дмитрий Астрахан: «Сразу было видно: Збруев и Неелова — пара»
Загрузка...

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

Вчера, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

Вчера, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

За счет чего богатеют миллионеры Украины: ГФС раскрыла подробности

Вчера, 07:00

Люди декларируют доходы от бизнеса, наследства, продажи и аренды

Тепло и сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

30 марта, 07:18

В понедельник, 1 апреля, осадков ждать не стоит, но с запада надвинется холодный фронт

Кто из звезд не сумел сохранить свою блестящую внешность

Стали известны истинные причины развода Ани Лорак

Максим Виторган намекнул, кто станет его следующей женой