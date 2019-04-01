В Украине с 1 апреля снизились цены на газ для промышленности

Ценовые предложения опубликовал "Нафтогаз"

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В Украине с 1 апреля снизились цены на газ для промышленности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/59e/db2/5c459edb22d66.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/59e/db2/5c459edb22d66.jpg 2019-04-01T13:20:00+03:00 Экономика Ценовые предложения опубликовал "Нафтогаз"

Компания "Нафтогаз Украины" опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые действуют с 1 апреля 2019 года для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования, покупающих его на условиях оплаты в течение или после периода поставки.

На сайте компании сообщается, что цена газа для таких потребителей составляет 6233 грн за 1000 куб. м без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами, что на 23,6% меньше мартовской цены.

При этом, по данным "Нафтогаза", цена на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования, которые покупают газ на условиях предоплаты, составляет 5990 грн за 1000 куб. м без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами.

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Напомним, с 1 октября 2015 года в Украине вступил в силу закон о рынке природного газа, который лишил Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики, права на установление цен на природный газ для промышленности. С тех пор "Нафтогаз" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман отреагировал на предложении главы "Нафтогаза" Андрея Коболева об отмене специальных обязательств по продаже газа населению. По его мнению, это "может быть ловушка".

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