В Украине утратили силу более 90% советских ГОСТов: в Минэкономразвития рассказали подробности
В силе еще остаются 1173 ГОСТа, разработанные до 1992 года
Более 90 процентов технических стандартов Советского Союза (ГОСТов), разработанных до 1992 года, утратили силу в Украине с 1 января 2019 года, информирует пресс-служба Министерства экономического развития и торговли во вторник, 22 января.
В сообщении говорится, что необходимость прекращения их действия определена программой деятельности Кабинета Министров.
"Всего должны были отменить 12 090 советских ГОСТов", – отмечает министерство.
Минэкономразвития заранее предложило заинтересованным сторонам представить свои предложения по отмене ГОСТов, которые утратили актуальность.
По данным министерства, в течение 2016–2018 годов госпредприятие "Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества" получало предложения о продлении сроков действия некоторых ГОСТов.
"В результате консультаций национальный орган по стандартизации одобрил ряд приказов, согласно которым 1173 советских ГОСТа остаются в силе по состоянию на 1 января 2019 года. Такие ГОСТы будут действовать до 1 января 2022 года", – сказано в сообщении.
Напомним, закон Украины "О стандартизации" вступил в силу 3 января 2015 года, в котором реализованы положения соглашения Всемирной торговой организации по техническим барьерам в торговле.
Украина также постепенно внедряет европейские стандарты (EN) в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.
В 2015 году Минэкономразвития сообщало, что отсрочка в отмене разработанных до 1992 года ГОСТов нужна для адаптации бизнеса к новым условиям. Тогда анонсировалось, что они утратят силу в начале 2018-го.
В этот список попали продукты питания: зерновые и бобовые, пшеничная мука, зернопродукты, комбикорма, чай. Были в перечне и другие наименования, важные для потребителей: текстильные материалы, нити, швейные изделия, резиновые рабочие сапоги и презервативы.
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