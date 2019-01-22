Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,98
31,9
УКР
Главная   Новости экономики   Новости экономики

В Украине утратили силу более 90% советских ГОСТов: в Минэкономразвития рассказали подробности

Сегодня, 18:10

В силе еще остаются 1173 ГОСТа, разработанные до 1992 года

Фото: ugt-ltd.com
Фото: ugt-ltd.com.
В Украине утратили силу более 90% советских ГОСТов: в Минэкономразвития рассказали подробности //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/742/8cd/5c47428cdfc69.png //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/742/8cd/5c47428cdfc69.png Экономика В силе еще остаются 1173 ГОСТа, разработанные до 1992 года

Более 90 процентов технических стандартов Советского Союза (ГОСТов), разработанных до 1992 года, утратили силу в Украине с 1 января 2019 года, информирует пресс-служба Министерства экономического развития и торговли во вторник, 22 января.

В сообщении говорится, что необходимость прекращения их действия определена программой деятельности Кабинета Министров.

"Всего должны были отменить 12 090 советских ГОСТов", – отмечает министерство.

Минэкономразвития заранее предложило заинтересованным сторонам представить свои предложения по отмене ГОСТов, которые утратили актуальность.

По данным министерства, в течение 2016–2018 годов госпредприятие "Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества" получало предложения о продлении сроков действия некоторых ГОСТов.

"В результате консультаций национальный орган по стандартизации одобрил ряд приказов, согласно которым 1173 советских ГОСТа остаются в силе по состоянию на 1 января 2019 года. Такие ГОСТы будут действовать до 1 января 2022 года", – сказано в сообщении.

Напомним, закон Украины "О стандартизации" вступил в силу 3 января 2015 года, в котором реализованы положения соглашения Всемирной торговой организации по техническим барьерам в торговле.

Украина также постепенно внедряет европейские стандарты (EN) в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

В 2015 году Минэкономразвития сообщало, что отсрочка в отмене разработанных до 1992 года ГОСТов нужна для адаптации бизнеса к новым условиям. Тогда анонсировалось, что они утратят силу в начале 2018-го.

В этот список попали продукты питания: зерновые и бобовые, пшеничная мука, зернопродукты, комбикорма, чай. Были в перечне и другие наименования, важные для потребителей: текстильные материалы, нити, швейные изделия, резиновые рабочие сапоги и презервативы.

продукты, производство, гост, Минэкономразвития

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине утратили силу более 90% советских ГОСТов: в Минэкономразвития рассказали подробности". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина опустилась в рейтинге инновационных стран мира

Сегодня, 16:21

Украина потеряла семь позиций и занимает 53-е место

Названы регионы Украины с самыми дорогими и дешевыми соцпродуктами

Вчера, 18:29

Самая дорогая социальная корзина – в столице, а дешевая – в Тернопольской области

Украинский экспорт агротоваров существенно вырос в 2018 году

15 января, 06:00

В 2018 году Украина собрала наибольший урожай за всю историю независимости

Аграрный экспорт: чем Украина торгует с миром

14 января, 07:39

В 2018 году Украина собрала наибольший урожай за всю историю независимости

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы