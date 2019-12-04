Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,94
26,5

В Украине с помощью блокчейна пустили с молотка имущество на миллиарды гривен

4 декабря, 08:11

Самым дорогим проданным лотом стал корпус завода "Арсенал"

/ Фото: OpenMarket

OpenMarket (ГП "СЕТАМ") за период функционирования онлайн-аукциона на базе технологии блокчейн провел 23,2 тысячи торгов на 6,21 млрд гривен. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки. Как известно, OpenMarket презентовал первый в мире блойкчейн-аукцион в сентябре 2017 года.

За это время общее количество ставок, записанных в блокчейн-хеш – 287,52 тысячи. По словам гендиректора ГП "СЕТАМ" Виктора Вишнева, после внедрения технологии среднее повышение цены от стартовой по проданным лотам увеличилось с 12% до 18%.

Реклама

Самый дорогой проданный лот с использованием блокчейн – корпус завода "Арсенал". Его, напомним, продали за 563,7 млн гривен.

Кроме того, блокчейн использовался во время земельных аукционов по продаже прав аренды на государственные земельные участки. По словам Вишнева, эти торги принесут местным бюджетам более 1,3 млрд гривен.

В тренде
Рада отсрочила введение экологического стандарта "Евро-6": подробности
Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Blockchain является технологией распределительных данных, идея которой заключается в функционировании без централизованного руководства. Использование обеспечивает возможность работы без посредников. Это повышает скорость транзакций, уменьшает расходы и предотвращает коррупцию. Защита и сохранение данных осуществляется с помощью мощных криптографических алгоритмов.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" также рассказывал о самых интересных лотах СЕТАМ и выяснял, какое дело можно открыть благодаря приобретению арестованного имущества.

Кроме того, новости "Сегодня" выясняли, как OpenMarket предлагает пускать с молотка памятники Ленину. Подробнее об этом узнавайте из нашего сюжета:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

аукционы СЕТАМ блокчейн OpenMarket

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине пересчитали пенсии: что изменилось в декабре
В Украине пересчитали пенсии: что изменилось в декабреЭкономика
Встреча Зеленского с Путиным и цена на газ: в Кремле сделали заявление
Встреча Зеленского с Путиным и цена на газ: в Кремле сделали заявлениеЭкономика
ПриватБанк сменил официального собственника: зачем это нужно
ПриватБанк сменил официального собственника: зачем это нужноЭкономика
Посылки из-за границы: Кабмин принял важное решение
Посылки из-за границы: Кабмин принял важное решениеЭкономика
Переговоры по транзиту газа: в Киеве назвали крайнюю дату для заключения контракта
Переговоры по транзиту газа: в Киеве назвали крайнюю дату для заключения контрактаЭкономика
Украина сократила госдолг в долларах
Украина сократила госдолг в долларахЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...