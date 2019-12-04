В Украине с помощью блокчейна пустили с молотка имущество на миллиарды гривен

/ Фото: OpenMarket

OpenMarket (ГП "СЕТАМ") за период функционирования онлайн-аукциона на базе технологии блокчейн провел 23,2 тысячи торгов на 6,21 млрд гривен. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки. Как известно, OpenMarket презентовал первый в мире блойкчейн-аукцион в сентябре 2017 года.

За это время общее количество ставок, записанных в блокчейн-хеш – 287,52 тысячи. По словам гендиректора ГП "СЕТАМ" Виктора Вишнева, после внедрения технологии среднее повышение цены от стартовой по проданным лотам увеличилось с 12% до 18%.

Реклама

Самый дорогой проданный лот с использованием блокчейн – корпус завода "Арсенал". Его, напомним, продали за 563,7 млн гривен.

Кроме того, блокчейн использовался во время земельных аукционов по продаже прав аренды на государственные земельные участки. По словам Вишнева, эти торги принесут местным бюджетам более 1,3 млрд гривен.

В тренде Рада отсрочила введение экологического стандарта "Евро-6": подробности

Blockchain является технологией распределительных данных, идея которой заключается в функционировании без централизованного руководства. Использование обеспечивает возможность работы без посредников. Это повышает скорость транзакций, уменьшает расходы и предотвращает коррупцию. Защита и сохранение данных осуществляется с помощью мощных криптографических алгоритмов.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" также рассказывал о самых интересных лотах СЕТАМ и выяснял, какое дело можно открыть благодаря приобретению арестованного имущества.

Кроме того, новости "Сегодня" выясняли, как OpenMarket предлагает пускать с молотка памятники Ленину. Подробнее об этом узнавайте из нашего сюжета:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама