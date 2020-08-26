В Украине – самые низкие тарифы на электроэнергию в Европе, – советник министра энергетики

Информационное пространство снова закачивают тезисом о самой дорогой электроэнергии в Европе, пишет в блоге на OBOZREVATEL советник министра энергетики, глава ОО "Энергетический омбудсмен" Александр Трохимец. Если говорить о цене электроэнергии в платежке украинца как домохозяина, так и юридического лица, то в Украине самые низкие цены на свет. И это очевидная вещь, которую можно проверить в два клика. Тем не менее, постправда – это когда вместо заголовка "В Украине в первом квартале 2020 оптовое биржевое котирование электроэнергии на рынке на сутки вперед не упало так сильно, как в европейский странах", появляется заголовок "В Украине самые высокие цены на ток в Европе". Для тех, кто желает оставаться скептическим и читать более заманчивые и, к сожалению, лживые заголовки, мое объяснение.

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В выводах Еврокомиссии приведены биржевые цены (котировки) на электроэнергию, которая торгуется за день до поставки на торговых площадках. Отмечается, что в отделенной от остальной Украины зоне Бурштынской ТЭС (три западноукраинские области) цена в январе-марте 2020 была 52,9 евро за МВт-ч. Если вы возьмете вашу платежку за любой месяц в 2020 году, или 2019, или 2018, или 2017, вы увидите, что цена там была всегда одинакова – 90 копеек за первую сотню киловатт-часа и 1,68 грн остальных. Если у вас небытовой тариф, то он также существенно (в разы) не изменился за последние годы.

В чем тогда расхождение реальной платежки с данными Еврокомисии.

В конечную цену электроэнергии (кроме биржевой цены) входят:

• плата за передачу магистральными сетями;

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• плата за передачу локальными сетями;

• налоги;

• плата за поставку;

• платежи за мощность и предоставление вспомогательных услуг генерирующим компаниям;

• инвестиционные составляющие;

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• плата за "зеленую" электроэнергию.

В каждой стране ЕС перечень компонентов значительно отличается друг от друга, поэтому главное значение имеют показатели конечного счета за электроэнергию.

По статистике конечного счета, по данным Евростата, Украина занимает лидирующие места по цене на электроэнергию как для населения, так и для бизнес-потребителей. Лидируя с конца. То есть дешевые. На официальной инфографике это видно.

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Когда речь идет о биржевой цене, то это цена-сырец. Так случилось, что в Украине с запуском рынка электроэнергии были допущены значительные искажения, и, например те же генерирующие компании, а в Украине 70% производят государственные компании, не имеют возможности получать дополнительные платежи за услуги (преимущественно балансировки), которые заложены в конечный тариф на развитых рынках ЕС. Поэтому все, что они зарабатывают в Украине – это цена на бирже.

Биржи в Европе значительно более волатильны или простым языком – перепады цен там день ото дня могут отличаться в два-три раза. В период карантина биржевые цены в ЕС упали, в Украине карантин начался позже и цены также снизились, но меньше.

Если же сравнивать не три карантинных месяца, а, например, три последних года, то картина по биржевым ценам такая (евро за МВт-ч):

Короткие периоды могут сильно отличаться. Так, например, в 3 квартале 2019, сразу после введения оптового рынка электроэнергии, цены в общей энергосистеме Украины были 57 евро за МВт-ч, а в Бурштынском энергоострове – 58 евро за МВт-ч. Они были ниже цен в Румынии и Польше – 59 и 58 евро за МВт-ч соответственно.

Текущие значения за июль-август 2020 выглядят следующим образом (евро за МВт-ч):

Почему так случилось, что в первом квартале 2020 биржевые котировки в ЕС были ниже, чем в Украине?

Основным фактором изменения цен является динамика спроса.

В Европе из-за эпидемии коронавируса имело место критическое падение спроса на электроэнергию в размере до 20%. В Украине падение спроса на электроэнергию в своем максимуме составило 6%, а к июню вышло на уровень, сопоставимый с прошлым годом. К тому же, карантинные мероприятия в ЕС были введены ранее, чем в Украине. В Украине они пришлись как раз на последние две недели первого квартала.

Тем не менее повторюсь. Украинцы как платили меньше всех соседских стран, так и платят. Это можно проверить на сайте Евростата или позвонив родным, кто жил или продолжает жить в любой стране ЕС, и спросить у него, каким был счет на свет за последний месяц.

Однако следует признать, что украинский рынок должен расширять конкуренцию. Украинские потребители должны чувствовать эффекты падения цен в пределах всей Европы. Сделать это можно только путем интеграции рынка Украины к европейскому рынку и синхронизации наших энергосистем. Это главный приоритет для Министерства энергетики.

Надеюсь, что ответственный за энергетические рынки регулятор НКРЭКУ и системный оператор НЭК "Укрэнерго" все же проведут соответствующие мероприятия по полной синхронизации энергосистем, включая физическое присоединение и синхронизацию правил рынка.

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