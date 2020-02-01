В Украине скоро смогут увольнять моментально – по смс

Но при этом работодатель обязан будет выплатить уволенному огромную компенсацию

В случае принятия изменений к трудовому законодательству, работодатели в Украине получат возможность уволить сотрудника "день-в-день", отправив ему смс-сообщение.

Однако это будет возможно лишь в случае, если такой способ уведомления будет предусмотрен в трудовом соглашении. А кроме того – работодатель при таком срочном увольнении обязан будет заплатить сотруднику огромную компенсацию, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"О решении расторгнуть трудовой договор работодатель должен предупредить письменно, или указанными в трудовом договоре средствами электронной связи. Сегодня существуют другие, более эффективные средства, чем бумажная почта", – отметил министр Тимофей Милованов.

Размеры компенсации в случае увольнения "день-в-день", будут зависеть от трудового стажа сотрудника.

"Работодатель имеет право без согласия работника заменить сроки предупреждения об увольнении предусмотренной денежной компенсацией в сумме размера, определенной трудовым договором, но не менее двойного заработка за этот период. То есть, если вы не хотите предупредить об увольнении, а хотите просто освободить "день-в-день", потому что вы потеряли доверие к человеку, например, вы считаете, что он ворует, вы не хотите ждать судов, вы должны заплатить вдвойне – от одного месяца до шести месяцев, до полугодовой зарплаты", – сказал Тимофей Милованов.

Министр подчеркнул, что таким образом денежные компенсации обеспечивают защиту прав наемных рабочих.

Кроме того, Тимофей Милованов напомнил, что изменения в трудовое законодательство обязывают работодателей выплачивать компенсации – до 18% в год, за задержку зарплат.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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