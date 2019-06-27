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В Украине снизилась средняя зарплата

27 июня, 18:46

Средняя зарплата в мае превысила уровень "минималки" почти в 2,5 раза

Фото: пресс-центр НБУ

Средняя номинальная заработная плата штатного работника украинских предприятий, учреждений и организаций в мае 2019 года составила 10 239 грн. По сравнению с апрелем, когда она составляла 10 269 грн, показатель сократился на 0,3%, или на 30 грн.

Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики от 27 июня.

В ведомстве добавили, что майский показатель превысил уровень минимальной зарплаты, которая составляет 4173 грн, почти в 2,5 раза.

В то же время реальная зарплата в мае 2019 года по сравнению с апрелем этого года сократилась на 1%, а по сравнению с маем 2018 года – выросла на 7%.

Лидерами по уровню зарплат штатных работников по итогам мая, как и в прошлом месяце, стали:

  • Киев – 15 157 грн (в апреле – 15 876 грн);
  • Донецкая область – 11 391 грн (в апреле – 12 134 грн);
  • Киевская область – 10 776 грн (в апреле – 10 666);
  • Днепропетровская область – 10 568 грн (в апреле – 10 590 грн);
  • Запорожская область – 10 268 грн (в апреле – 10 216 грн).

Номинальная зарплата включает должностные оклады, премии, доплаты, надбавки, оплату за неотработанное время, а также обязательные отчисления (налог на доходы физлиц, военный сбор). При этом реальная зарплата характеризует покупательную способность номинальной зарплаты под влиянием изменений потребительских цен на товары и услуги, а также уровня налогов и обязательных платежей.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что общая сумма задолженности по зарплате на 1 июня 2019 года достигла почти 2,72 млрд грн, тогда как на 1 мая составляла 2,62 млрд грн. За месяц она выросла на 3,9%.

Наши журналисты также выяснили, где печатались первые 200 грн и как банкноты привязаны к средней зарплате.


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Тег зарплата, средняя зарплата, Госстат

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