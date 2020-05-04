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В Украине снизилось число авиарейсов: что говорят об общей для всей Европы тенденции

4 мая, 17:58

Виктория Подолянец

Интенсивность полетов скоро должна вырасти и составлять 15% от прошлогоднего количества полетов

Из-за эпидемии коронавируса и введенного из-за него карантина, в апреле в воздушном пространстве Украины количество авиарейсов снизилось на 90,2%. Всего зафиксировали выполнение 2 732 рейсов, сообщили в пресс-службе "Украэроруха".

"Украэрорух" как национальный провайдер аэронавигационного обслуживания обеспечил своими услугами 559 внутренних рейсов (-78,3% по сравнению с апрелем прошлого года), 607 международных рейсов (-95,2%) и 1206 транзитных рейсов (-86,3%)" , – говорится в сообщении.

Там отметили, что все европейские страны сократили количество авиарейсов – это общая тенденция для воздушного пространства всей Европы.

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По данным Евроконтроля, уменьшение объемов воздушного движения в Европейском регионе в течение апреля составляет – 88%.

Согласно прогнозу Евроконтроля на май, интенсивность полетов скоро должна вырасти и составлять 15% от прошлогоднего количества полетов за этот период.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что после отмены из-за коронавируса почти всех полетов аэропорт Вильнюса стал местом притяжения для любителей кино – на перроне аэропорта недавно открыли автокинотеатр.

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Правда, в Вильнюсе рассчитывают с 13 мая принять первый после введения карантина авиарейс.

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Более того, временно действующий запрет на перемещение внутри стран Балтии может быть отменен 18 мая, сообщил прессе глава МИД Литвы Линас Линкявичюс. Решение о снятии ограничений на перемещения премьеры Литвы, Латвии и Эстонии примут 5–6 мая.

Меры по смягчению ограничений при пандемии коронавируса требуют глобальной координации, хотя сейчас сложно предположить, когда и как произойдет полный выход стран из режимов изоляции. Однако в ЕС накануне летних отпусков спешат проработать все детали, а также значительно поддержать туристический бизнес деньгами.

Напомним, что с 24 марта украинцам запрещено выезжать из страны с туристической целью:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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туризм авиация карантин авиарейсы коронавирус полет Украэрорух

Источник: Сегодня

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