В Украине снизился урожай ранних зерновых

Украина завершила уборку ранних зерновых и зернобобовых культур. Всего в стране намолотили 34,3 млн тонн с площади 9,9 млн га при урожайности 34,8 центнера с гектара (ц/га). Для сравнения, в 2017 году намолотили 37,3 млн тонн с 9,6 млн га в 2017 году.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В частности, собрали:

пшеницы – 25,1 млн тонн с 6,6 млн га при урожайности 38 ц/га;

ячменя – 7,5 млн тонн с 2,5 млн га при урожайности 30,3 ц/га;

ржи – 391,6 тыс. тонн с 147,5 тыс. га при урожайности 26,5 ц/га;

овса – 451 тыс. тонн с 195,2 тыс. га при урожайности 23,1 ц/га;

гороха – 801 тыс. тонн с 431,5 тыс. га при урожайности 18,6 ц/га.

Кроме того, продолжается сбор:

гречихи – 22 тыс. тонн с 16 тыс. га (15%) при урожайности 13,7 ц/га;

проса – 22 тыс. тонн с 15 тыс. га (29%) при урожайности 14,5 ц/га;

подсолнечника – 241 тыс. тонн с 138 тыс. га (2%) при урожайности 17,5 ц/га;

рапса – 2,7 млн тонн с 1 млн га (99%) при урожайности 26,1 ц/га.

По состоянию на 29 августа аграрии Запорожской, Винницкой, Киевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областей начали сбор сои. Уже намолочено первые 40 тыс. тонн зерна с 14 тыс. га (1% к прогнозу) при урожайности 27,7 ц/га.

Кроме того, продолжается сев озимого рапса под урожай 2019 года. В настоящее время из прогнозируемых 888 тыс. га засеяно 656 тыс. га (74%).

Как ранее отмечали эксперты, завершению уборки ранних зерновых препятствовала погода. В районах, где прошли сильные ливни, сохранялась высокая для июля влажность и повышенная температура воздуха, уборка урожая в некоторые периоды была вообще невозможной. Кроме того, украинское зерно потеряло в качестве из-за сильных дождей.

А еще в июне-2018 поля на юге Украины страдали от сильной засухи. В основном за июнь выпало всего от 30 до 50% от месячной нормы осадков. По мнению фермеров эти трудности могут привести к потере половины урожая пшеницы и ячменя, то есть около 7-8 млн тонн этих культур.

Но, несмотря на это, в Минагропроде уверяют, что предпосылок для дефицита пшеницы нет, хотя урожай этой культуры будет ниже прошлогоднего - на уровне 23 млн тонн против 26,2 млн тонн по итогам 2017 года.