В Украине снизят налоги на зарплаты: планы на 2020 год

В налоговой объяснили, что должно произойти с НДФЛ

/ Фото: Сергей Ревера, Сегодня

В ходе налоговой реформы, которую планируют провести в 2020 году, в Украине собираются снизить ставки налогов с зарплат. Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы (ГНС) Украины Сергей Верланов, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, это изменения должно коснуться тех, кто получает низкие зарплаты. То есть ставка налога, по мнению ГНС, должна стать дифференцированной – в зависимости от размера зарплаты плательщика.

"В рамках объявленной на следующий год налоговой реформы, инициированной правительством и поддержанной Верховной Радой, будет рассматриваться вопрос изменения ставок налога на доходы физических лиц. Все понимают, что шкала должна быть дифференцирована и на маленькие зарплаты налоговое давление должно быть уменьшено", – сообщил Верланов.

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Глава налоговой уверен, что такие изменения позволят бороться с уклонением от уплаты налогов.

Напомним, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов предположил, что в Украине следовало бы отменить ЕСВ и максимально снизить ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Компенсировать поступления в бюджет в этом случае следует за счет повышения налогов на недвижимость, землю и другие активы, а также улучшения администрирования налогов, считает Милованов.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что новое налоговое законодательство начнет действовать в 2021 году:

Видео: president.gov.ua

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