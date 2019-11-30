В Украине снова дорожают продукты: когда прекратится "дикий" рост цен

Эксперты подсчитали, что половина еды в минимальной продовольственной корзинке у нас уже дороже, чем в Польше

/ Фото: пресс-центр НБУ

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В Украине снова начали дорожать продукты, сообщает Госслужба статистики. Прежде всего это касается минимальной продуктовой корзинки, она, по сравнению с сентябрем, стала стоить больше на 2,8% для трудоспособных и на 3,1% для не трудоспособных. Что именно выросло в цене, как и почему изменится стоимость корзинки в ноябре, выяснил сайт "Сегодня".

Что в "корзинке"

В соответствии с постановлением Кабмина №780 от 11 октября 2016 года, в перечень минимальной продуктовой корзинки (МПК) для трудоспособных входит около 50 позиций. Это, в частности, 8,5 кг белого и черного хлеба, 600 г круп, 8 кг картофеля и почти столько же овощей, 5 кг фруктов, 2 кг сахара, 1 кг сладостей, 3,5 кг мяса, сала и колбас, 1 кг рыбы, по 5 л молока и кефира, 400 г сливочного масла и 600 г подсолнечного, более килограмма сыров, 18 яиц, чай, кофе, специи. Впрочем, Верховный Суд признал в этом году недостаточным состав потребительской корзиныи обязал Кабмин переформировать ее.

У трудоспособных "корзинка" чуть отличаются как по ассортименту, так и по стоимости от "корзинки" для пенсионеров и лиц с инвалидностью. Так, последним, например, дополнительно положены манная каша, какао, цикорий, но у них в МПК на полкило меньше мяса, на 1,5 литра меньше кефира, "недодано" три яйца и т.д.

В итоге работающий в октябре минимально потратит на питание 1782 грн, или 89% от прожиточного минимума (ПМ) для этой категории населения, а нетрудоспособный – 1450 грн, или 93% ПМ. А ведь еще есть расходы на оплату коммуналки, проезд, одежду, лекарства и т. д. То есть еще раз убеждаемся: выжить на рассчитанный властями прожминимум с трудом можно, если не болеть, ходить пешком, в холода сидеть дома и оформить субсидию на оплату комуслуг. Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал о пяти новых способах экономить, о которых знают еще не все украинцы.

Что подорожало

Как подсчитали специалисты Экономического дискуссионного клуба (ЭДК), за месяц МПК для трудоспособных подорожала на 49 грн (+2,8%) для не трудоспоспособных – на 44 грн (+3,1%). Это в разы выше как инфляции в октябре, составившей 0,7%, так и роста цен в октябре на продукты – 0,9%.

Из инфографики видно, что больше всего денег украинцы, живущие на минимальные деньги, тратят на молокопродукты, мясо и хлеб, меньше всего – на яйца и подсолнечное масло.

"Часть расходов на продукты животного происхождения в пределах минимальной продкорзины составила в октябре почти 61%, или 1087 грн, – прокомментировал для "Сегодня" эксперт ЭДК Олег Пендзин. – Высок удельный вес молокопродуктов, это 29,2% или 520 грн, мяса – 24%, или 428 грн, хлеба – 11,1% или 197 грн. Меньше всего денег истрачено на яйца – 2,1%, или 37 грн, подсолнечное масло – 1,8%, или 32 грн, другие продукты – 1,5%, или 27 грн".

Отметим, что на эти деньги – соответственно 37 и 32 грн – можно купить более двух десятков яиц и литр недорогого подсолнечного масла. А вот на 428 грн – четыре кило свинины с костями, либо шесть кило куриных тушек. То есть яйца и "олия" намного более доступны небогатым людям, чем мясо. Но и более состоятельные украинцы проедают до 50% доходов.

Пендзин уточнил, что, по сравнению с октябрем 2018 года, существеннее всего на стоимость МПК повлиял рост цен на картофель (в 2,3 раза), фрукты (в 1,5 раза), хлебопродукты (+16,2%), рыбу (+15,6%), молокопродукты (+8,5%). По данным ЭДК, с начала года, то есть за 10 месяцев, МПК для трудоспособных подорожала на 98 грн, или на 5,8%, за 12 месяцев, с октября по октябрь – на 154 грн, или на 9,5%. Для нетрудоспособных соответственно на 99 грн или на 7,3% и на 152 грн, или на 11,7%.

Если сравнить с официальными расчетами Госкомстата роста цен на продукты за 10 месяцев – это 5% и за 12 месяцев – это 8,2%, видим, что им приходится теперь тратить больше денег, чтобы купить тот же набор продуктов, несмотря на повышение соцстандартов.

Чего ждать до конца года

Эксперты оптимистичны: по их словам, цены на продукты первой необходимости будут расти, но не так стремительно, как раньше. Главные причины – ценники на украинских прилавках уже сравнялись с зарубежными, а гривня устойчиво укрепляется. Кроме гречневой крупы, она продолжит дорожать.

"Думаю, что 40 грн/кг, как когда-то, не будет, но 32 грн/кг увидим, – анализирует Пендзин. – Гречка последние три года падала в цене на 5%, 7%, 10%, так как ее засеяли много, и цены упали. Сейчас ситуация изменилась на противоположную. Если сравнить соотношение цен на продукты в Украине и Польше,то в прошлом году у нас около 10% самых необходимых продуктов стоило дороже, чем в Польше – это молоко, сливочное масло, свинина, сыры – то сейчас уже более половины продуктов у нас дороже. Поэтому до оконца года возможен рост цен не более чем на 1,5%".

С Пендзиным согласен и глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко. Он говорит, что в целом до конца года цены будут повышаться, но не стремительными темпами, как было раньше.

"Рост инфляции в ноябре-декабре составит 1,5-1,8%, а за год может быть даже менее 7%, а не 7,5%, как я оценивал раньше, главная причина – устойчивое укрепление гривни – прогнозирует Дорошенко. – Но говорить, что все продукты прибавят в цене столько же, нельзя, им просто некуда дорожать, так как цены у нас уже на уровне европейских. То есть в среднем до конца года мы увидим подорожание продуктов в среднем на 1-1,2%".

Это, по его словам, не касается гречневой крупы, которая уже три месяца лидирует по темпам повышения цен (около 30%) из-за низкого предложения и эта тенденция продолжится. Возможно, из-за морозов традиционно подорожает борщнабор, кроме картофеля, цены на который и так зашкаливают (15-18 грн/кг). Хлеб подорожает примерно на 2%, мясо и яйца – на 2-2,5%.

Напомним, что с 1 декабря будет второе в этом году и последнее на ближайшие 7 месяцев повышение соцстандартов. В частности, прожиточный минимум для трудоспособных увеличится до 2102 грн (+ 95 грн, или на 4,7%), ПМ для утративших трудоспособность – до 1638 грн (+74 грн, или тоже на 4,7%). Это арифметически снова сделает малоимущих украинцев богаче, ведь за 2019 год их доходы вырастут на 9,4%, а официальная инфляция ожидается не более 7%. Но насколько поднимутся цены до следующего роста соцстандартов, замороженных до июля 2020 года, сегодня прогнозировать сложно.

Кроме того, с 1 декабря вырастет и минимальная пенсия:

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