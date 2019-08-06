В Украине снова заработал реестр коррупционеров

Реестр коррупционеров в Украине вновь корректно заработал после того, как в конце июля Министерство юстиции перестало обновлять и публиковать информацию в формате открытых данных. Об этом сообщила платформа по работе с открытыми данными Opendatabot.
Так, в 2018 году реестр коррупционеров публиковал Минюст. Полгода назад эта обязанность перешла к Национальному агентству противодействия коррупции. С тех пор реестр не обновлялся. Но 6 августа реестр появился на государственном портале открытых данных.
"НАПК отреагировало на критику и открыло реестр коррупционеров. Украинцы снова смогут проверить, не находится ли человек в этом реестре", – отметили аналитики платформы.
По новым данным, сейчас в Украине 26 863 человека, совершивших коррупционные правонарушения.
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Наиболее популярным коррупционным правонарушением является нарушение требований финансового контроля (2115 дела). На втором месте — предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (154 дела) и нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов (88 дела).
Напомним, реестр коррупционеров содержит информацию о лицах, привлеченных к уголовной, административной, дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также о юридических лицах, в отношении которых применены меры уголовно-правового характера в связи с совершением коррупционного правонарушения.
Ранее экономист объяснил сайту "Сегодня", как эффективно бороться с коррупцией в Украине. Эксперт уверен, что в основе наказаний за взяточничество должна лежать единая логика.
Кроме того, глава ГПУ Юрий Луценко назвал крупнейшие источники коррупции в Украине:
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