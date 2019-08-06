Проблемы с открытостью данных возникли в конце июля

Фото: creativeart / Freepik

В Украине снова заработал реестр коррупционеров https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0 2019-08-06T11:54:13+03:00 Экономика Проблемы с открытостью данных возникли в конце июля

Реестр коррупционеров в Украине вновь корректно заработал после того, как в конце июля Министерство юстиции перестало обновлять и публиковать информацию в формате открытых данных. Об этом сообщила платформа по работе с открытыми данными Opendatabot.

Так, в 2018 году реестр коррупционеров публиковал Минюст. Полгода назад эта обязанность перешла к Национальному агентству противодействия коррупции. С тех пор реестр не обновлялся. Но 6 августа реестр появился на государственном портале открытых данных.

"НАПК отреагировало на критику и открыло реестр коррупционеров. Украинцы снова смогут проверить, не находится ли человек в этом реестре", – отметили аналитики платформы.

По новым данным, сейчас в Украине 26 863 человека, совершивших коррупционные правонарушения.

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Наиболее популярным коррупционным правонарушением является нарушение требований финансового контроля (2115 дела). На втором месте — предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (154 дела) и нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов (88 дела).

Напомним, реестр коррупционеров содержит информацию о лицах, привлеченных к уголовной, административной, дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также о юридических лицах, в отношении которых применены меры уголовно-правового характера в связи с совершением коррупционного правонарушения.

Ранее экономист объяснил сайту "Сегодня", как эффективно бороться с коррупцией в Украине. Эксперт уверен, что в основе наказаний за взяточничество должна лежать единая логика.

Кроме того, глава ГПУ Юрий Луценко назвал крупнейшие источники коррупции в Украине:

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