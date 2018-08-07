В Украине собрались изменить систему закупки лекарств

АМКУ нашел способ сэкономить до 20% бюджетных средств, которые выделяются на приобретение медикаментов

Новый принцип проведения бюджетных закупок лекарств по принципу "один препарат — один лот" позволит экономить государственные средства и расширит круг участников торгов. Об этом заявила государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Светлана Панаиотиди.

"В конце прошлого года в АМКУ стало поступать много жалоб. Жалобы по тендерам касались объединения большого количества препаратов в один лот, и того, что компании, даже предложив более низкую цену, не могут выйти на торги, если у них, например, в ассортименте только один онко-препарат, а объединенный лот должен включать 20 наименований разных нозологий", - сказала Панаиотиди.

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По словам Панаиотиди, внедрение принципа "один препарат — один лот" позволит экономить до 20% бюджетных средств.

"Это действительно большие деньги, на которые можно купить больше лекарств", - сказала представительница АМКУ.

Панаиодити отметила, что соответствующий совместный приказ Министерства здравоохранения и Министерства экономического развития и торговли может быть подписан в ближайшее время.

Напомним, в 2017 году Кабмин одобрил закупку лекарств через международные организации. Кроме того, 16 марта 2017 года Кабинет министров утвердил новый Национальный перечень основных лекарственных средств, а также ряд изменений в некоторые нормативно-правовые акты, в соответствии с которыми медучреждения, финансируемые за средства государственного или местного бюджета.

В 2018 году Министерство здравоохранения также утвердило предварительный реестр препаратов правительственной программы "Доступные лекарства". Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой смогут дешевле получать в аптеках необходимые препараты по рецептам врачей уже в августе.