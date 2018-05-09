В Украине сокращается безработица: эксперы назвали причины

Сегодня, 00:26

В марте размер средней украинской зарплаты составил 8 382 гривны

Безработица в Украине упала. Фото: Pixabay
Безработица в Украине упала. Фото: Pixabay

В Украине сокращается безработица. Не быстро, но динамика положительная. На 1 апреля, по данным Госстата, в стране было 367 тысяч соискателей. Это на 20 тысяч меньше, чем месяцем раньше. Причин несколько: улучшение соцгарантий, укрепление курса гривны, но самая главная – рост зарплат. В марте размер средней украинской зарплаты составил 8 382 гривны.

Плюс 20% за год. Средняя зарплата украинцев по данным Госстата в марте прошлого года была немного выше 6,5 тысяч гривен. Теперь 8 382. Причем выросла не только номинальная, но и реальная зарплата. Потому, что инфляция за это время была почти вдвое ниже, а, значит, не успела обесценить повышение.

Самые высокие зарплаты по данным госстата, в авиаотрасли – почти 32 тысячи гривен в месяц. Финансисты и страховщики в среднем получают 17,5 тысяч, IT-специалисты почти 14. Самые невысокие зарплаты у медиков и курьеров – 5,5 и 5 тысяч соответственно.

По регионам самые низкие зарплаты в Тернопольской области. Меньше 6,4 тысяч гривен. Чуть выше в Черниговской, Черновицкой и Кировоградской. Самые высокие, привычно, в Киеве – 13 400.

После столицы, на втором и третьем местах по уровню зарплаты промышленные регионы – Донецкая и Днепропетровская области. В первую очередь на статистику повлияли зарплаты в металлургической отрасли.

Существенно сможет повлиять на среднюю зарплату повышение минималки. В обсуждениях называли суммы в 4, 5 и даже 10 тысяч в месяц. Но в этом году такое вряд ли произойдет. Премьер уже предупредил, денег на это в бюджете нет.

Ранее Госстат уже назвал самые "денежные" профессии в Украине.
видео, зарплата, безработица

Вы сейчас просматриваете новость "В Украине сокращается безработица: эксперы назвали причины". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Зарплаты украинцев выросли на 20% - Госстат

5 Мая, 12:56

Самыми скромными остаются доходы медиков и жителей Тернопольской области

Экономика

Фото: "Сегодня"

Госстат назвал самые "денежные" профессии в Украине

3 Мая, 13:26

IT-сфера оказалась не на первом месте и по размеру, и по скорости роста окладов
Загрузка...

Другие регионы

Скриншот

Херсонские заводы платят рабочим зарплату станками и старыми запчастями

3 Мая, 12:06

На многие предприятия приходят судебные исполнители, описывая имущество для конфискации

Экономика

Украинцы рассказали, какой зарплаты хватит на жизнь

3 Мая, 11:55

В разных регионах оклады заметно отличаются, но "зарплатные" мечты жителей почти совпадают

Экономика

Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

Гройсман объяснил, возможно ли сейчас поднять "минималку"

2 Мая, 15:02

Премьер отметил, что рост средней зарплаты в Украине возможен даже без роста минимальной

Экономика

Фото: Pixabay

Американцы отказываются от пособий по безработице

29 Апреля, 07:19

Число заявок на получение соцпомощи в США резко сократилось
Загрузка...