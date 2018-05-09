В Украине сокращается безработица: эксперы назвали причины

В Украине сокращается безработица. Не быстро, но динамика положительная. На 1 апреля, по данным Госстата, в стране было 367 тысяч соискателей. Это на 20 тысяч меньше, чем месяцем раньше. Причин несколько: улучшение соцгарантий, укрепление курса гривны, но самая главная – рост зарплат. В марте размер средней украинской зарплаты составил 8 382 гривны.

Плюс 20% за год. Средняя зарплата украинцев по данным Госстата в марте прошлого года была немного выше 6,5 тысяч гривен. Теперь 8 382. Причем выросла не только номинальная, но и реальная зарплата. Потому, что инфляция за это время была почти вдвое ниже, а, значит, не успела обесценить повышение.

Самые высокие зарплаты по данным госстата, в авиаотрасли – почти 32 тысячи гривен в месяц. Финансисты и страховщики в среднем получают 17,5 тысяч, IT-специалисты почти 14. Самые невысокие зарплаты у медиков и курьеров – 5,5 и 5 тысяч соответственно.

По регионам самые низкие зарплаты в Тернопольской области. Меньше 6,4 тысяч гривен. Чуть выше в Черниговской, Черновицкой и Кировоградской. Самые высокие, привычно, в Киеве – 13 400.

После столицы, на втором и третьем местах по уровню зарплаты промышленные регионы – Донецкая и Днепропетровская области. В первую очередь на статистику повлияли зарплаты в металлургической отрасли.

Существенно сможет повлиять на среднюю зарплату повышение минималки. В обсуждениях называли суммы в 4, 5 и даже 10 тысяч в месяц. Но в этом году такое вряд ли произойдет. Премьер уже предупредил, денег на это в бюджете нет.

Ранее Госстат уже назвал самые "денежные" профессии в Украине.