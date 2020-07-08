В Украине сократили количество отделений Пенсионного фонда

Кабинет министров Украины внес изменения в бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФУ), из которого только в июне выделили 2,5 млрд гривен. При этом правительство решило сократить численность территориальных органов ПФУ.

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Документ предусматривает сокращение числа территориальных органов ПФУ на 5%, то есть 1200 отделений, сообщает УНИАН. В Кабмине объяснили, что это делается для "оптимизации структуры территориальных органов и усовершенствования деятельности системы органов Пенсионного фонда".

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Что касается бюджета ПФУ, проектом предусмотрено увеличение доходной и расходной частей бюджета на 32,9 млрд грн. При этом ассигнования из госбюджета на финансовое обеспечение выплаты пенсий и дефицита средств Пенсионного фонда вырастут на 29,7 млрд грн.

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Расходы ПФУ за счет собственных средств вырастут на 13,5 млрд грн, за счет средств госбюджета – на 19,5 млрд грн (для финансирования ежемесячной компенсационной выплаты пенсионерам старше 80 лет и выплаты одноразовой помощи в размере 1 тыс. грн). При этом на 59,7 млн грн уменьшатся расходы на финансирование административных затрат, что связано с оптимизацией численности сотрудников.

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"С учетом указанных изменений бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020 год является сбалансированным с остатком средств на конец года 224,8 млн грн", – говорится в постановлении.

Напомним, ранее стало известно, что пенсионерам урезают выплаты из-за разовых подработок. О том, как не попасть под санкции, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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