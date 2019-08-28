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В Украине сократились долги по зарплатам: где задолжали больше всего

28 августа, 20:45

По данным Госстата, за месяц общая сумма задолженности уменьшилась более чем на 4 процента

/ Фото: Сегодня

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 августа 2019 года уменьшилась до 2,74 млрд грн, тогда как на 1 июля составляла почти 2,86 млрд грн. За месяц она сократилась на 4,1%.

Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики от 28 августа.

При этом задолженность работникам экономически активных предприятий на начало августа стала меньше на 6% и составляла 1,59 млрд грн.

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Больше всего наемным работникам задолжали:

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  • в Донецкой области – 538,95 млн грн (на 1 июня было 507,66 млн грн, на 1 июля – 575,35 млн грн);
  • в Луганской области – 484,99 млн грн (456,60 млн грн и 465,16 млн грн на 1 июня и 1 июля соответственно);
  • в Харьковской области – 345,03 млн грн (295,16 млн грн и 339,38 млн грн на 1 июня и 1 июля соответственно);
  • в Сумской области – 320,44 млн грн (293,18 млн грн и 313,13 млн грн на 1 июня и 1 июля соответственно);
  • в Днепропетровской области – 247,43 млн грн (210,56 млн грн и 243,89 млн грн на 1 июня и 1 июля соответственно).

Ранее новости "Сегодня" писали, что к концу 2019 года среднемесячная номинальная зарплата в Украине будет составлять 10 329 грн, а к 2022 году она может вырасти до 15 224 грн или даже до 16 682 грн. Такие цифры приведены в "Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2020-2022 годы" Минэкономразвития.

К августу 2019 года средняя номинальная зарплата штатного работника украинских предприятий, учреждений и организаций достигла 10 971 грн.

Ранее свой прогноз по зарплатам в Украине озвучил премьер-министр Владимир Гройсман:

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Источник: Сегодня

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