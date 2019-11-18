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В Украине сократилось количество безработных

18 ноября, 06:06

Численность безработных женщин превышает количество безработных мужчин

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Количество зарегистрированных безработных среди населения Украины, численность которого по состоянию на 1 сентября сократилась до 41,98 млн человек, по итогам октября 2019 года уменьшилось до 259,3 тыс. человек. Об этом сообщает Государственная служба статистики со ссылкой на данные Госслужбы занятости.

По информации Госстата, из указанного числа безработных – 155,8 тыс. женщин и 103,5 тыс. мужчин.

При этом 155,7 тыс. безработных проживают в городах, а 103,6 тыс. – в селах.

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Как следует из данных ведомства, по итогам января число зарегистрированных безработных в Украине составляло 364,3 тыс. человек, февраля – 367 тыс. человек, марта – 340,7 тыс. человек, апреля – 311,4 тыс. человек, мая – 300,9 тыс. человек, июня – 287,1 тыс. человек, июля – 280,8 тыс. человек, августа – 275 тыс. человек, а сентября – 268,2 тыс. человек.

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Таким образом, с января количество зарегистрированных безработных сократилось на 105 тыс. человек.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и неподконтрольной части Луганской и Донецкой областей.

Между тем, как писали новости "Сегодня", в Украине женщины получают заработную плату на 20% ниже, чем мужчины. Такие данные сообщили в Министерстве социальной политики. Подробнее – в нашем сюжете:

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Госстат безработица безработные

Источник: Сегодня

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